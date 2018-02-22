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22 февраля 2018, 18:11



Житель столицы Красноярского края отсудил у автосалона 400 тысяч за загоревшийся на ходу «Пежо»

«Через полтора года после покупки на Енисейском тракте у машины на ходу загорелся капот, и ее сразу же отвезли продавцам», - говорится в сообщении. Дилер отказался платить за восстановление машины, посчитав, что виноват в этом водитель. Экспертиза показала, что в моторном отсеке разорвало трубку в системе гидропривода главного цилиндра сцепления, и она частично сгорела. В суде решили: «Медведь» не доказал свою невиновность в поломке авто. С продавцов взыскали часть компенсации — 196,9 тыс. руб. стоимости машины, по 100 тыс. неустойки и штрафа, плюс три тыс. компенсации морального вреда, 32,5 тыс. судебных расходов. Компания усомнилась в результатах экспертизы и пошла в краевой суд, но он оставил наказание прежним.

Просмотров:155 Красноярец отсудил у автосалона «Медведь-Сервиса» 400 тысяч за загоревшийся на ходу автомобиль марки Peugeot 408 c гарантией 3 года, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на «7 канал».«Через полтора года после покупки на Енисейском тракте у машины на ходу загорелся капот, и ее сразу же отвезли продавцам», - говорится в сообщении.Дилер отказался платить за восстановление машины, посчитав, что виноват в этом водитель. Экспертиза показала, что в моторном отсеке разорвало трубку в системе гидропривода главного цилиндра сцепления, и она частично сгорела.В суде решили: «Медведь» не доказал свою невиновность в поломке авто. С продавцов взыскали часть компенсации — 196,9 тыс. руб. стоимости машины, по 100 тыс. неустойки и штрафа, плюс три тыс. компенсации морального вреда, 32,5 тыс. судебных расходов.Компания усомнилась в результатах экспертизы и пошла в краевой суд, но он оставил наказание прежним.