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22 февраля 2018, 18:25



Два коммерческих маршрута пассажирских перевозок в Норильске остаются под вопросом

Напомним, с 1 января 2018 года и до 1 марта движение пассажирских автобусов по этим маршрутам прекращено. Еще в ноябре 2017 года администрация Норильска провела открытый конкурс на право получения свидетельства о выполнении перевозок по муниципальным маршрутам, по которым истекают сроки действия договоров. По итогам конкурса были определены перевозчики на муниципальные маршруты № 7 А и Б, 8Б, 30К. По маршрутам 8А и 40К, которые обслуживаются ООО «ЗТК+» и ИП Пишняк, конкурс не состоялся, так как техническая документация этих перевозчиков не соответствовала требованиям законодательства. 13 декабря 2017 года администрация города объявила о проведении повторного конкурса. Потенциальные перевозчики должны были до 26 января подать в управление городского хозяйства документы на участие в конкурсе. Итоги конкурса планировалось подвести в конце февраля, чтобы возобновить перевозки по этим маршрутам с первого марта. «Повторный конкурс был проведен администрацией. По каждому из маршрутов было подано по одной заявке. Конкурсная комиссия документы рассмотрела. Автобусы, которые должны работать по маршрутам 8А и 40К, должны соответствовать требованиям конкурсной документации по экологическому классу, типу транспортного средства. Перевозчик обещал эти требования соблюсти, но этого не сделал. Кроме того, в документации были допущены технические ошибки. В заявке на конкурс были указаны недостоверные сведения о транспорте. На маршруте должно работать пять автобусов среднего класса, то есть, их длина должна быть не менее 7,5 метров, а по факту они были малого класса, то есть, с меньшей вместимостью и в количестве всего трех штук. Еще один автобус должен быть в резерве на случай поломок или других форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, класс экологии этих автобусов должен быть не меньше второго. Из-за такого несоответствия комиссией данные заявки были отклонены. По сути претендент на пассажироперевозку данным действием вводил комиссию в заблуждение. Появились вопросы по соответствию транспорта требованиям безопасности, количеству автобусов, классу экологии и так далее. В настоящее время претендент на перевозки по маршруту 40 К эти проблемы решает. Аналогичная ситуация была и с маршрутом 8А. Не все автобусы соответствовали новым требованиям к транспортным средствам», - рассказал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. Для информации: по маршруту 8А должно работать три автобуса, на 40 К – пять, и плюс еще резерв автобусов на случай поломок. Если к первому марта перевозчики устранят все замечания конкурсной комиссии, то они выйдут на заявленные маршруты. Если этого не произойдет, то их заменят автобусы НПОПАТ, которые осуществляли перевозку людей в январе и феврале по схожим маршрутам 1 А и 40.

Просмотров:190 Если до первого марта 2018 года коммерческие перевозчики не выполнят требования муниципального конкурса, то свидетельства на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К выданы не будут.Напомним, с 1 января 2018 года и до 1 марта движение пассажирских автобусов по этим маршрутам прекращено.Еще в ноябре 2017 года администрация Норильска провела открытый конкурс на право получения свидетельства о выполнении перевозок по муниципальным маршрутам, по которым истекают сроки действия договоров. По итогам конкурса были определены перевозчики на муниципальные маршруты № 7 А и Б, 8Б, 30К. По маршрутам 8А и 40К, которые обслуживаются ООО «ЗТК+» и ИП Пишняк, конкурс не состоялся, так как техническая документация этих перевозчиков не соответствовала требованиям законодательства.13 декабря 2017 года администрация города объявила о проведении повторного конкурса. Потенциальные перевозчики должны были до 26 января подать в управление городского хозяйства документы на участие в конкурсе. Итоги конкурса планировалось подвести в конце февраля, чтобы возобновить перевозки по этим маршрутам с первого марта.«Повторный конкурс был проведен администрацией. По каждому из маршрутов было подано по одной заявке. Конкурсная комиссия документы рассмотрела. Автобусы, которые должны работать по маршрутам 8А и 40К, должны соответствовать требованиям конкурсной документации по экологическому классу, типу транспортного средства. Перевозчик обещал эти требования соблюсти, но этого не сделал. Кроме того, в документации были допущены технические ошибки. В заявке на конкурс были указаны недостоверные сведения о транспорте. На маршруте должно работать пять автобусов среднего класса, то есть, их длина должна быть не менее 7,5 метров, а по факту они были малого класса, то есть, с меньшей вместимостью и в количестве всего трех штук. Еще один автобус должен быть в резерве на случай поломок или других форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, класс экологии этих автобусов должен быть не меньше второго. Из-за такого несоответствия комиссией данные заявки были отклонены. По сути претендент на пассажироперевозку данным действием вводил комиссию в заблуждение. Появились вопросы по соответствию транспорта требованиям безопасности, количеству автобусов, классу экологии и так далее. В настоящее время претендент на перевозки по маршруту 40 К эти проблемы решает. Аналогичная ситуация была и с маршрутом 8А. Не все автобусы соответствовали новым требованиям к транспортным средствам», - рассказал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства.Для информации: по маршруту 8А должно работать три автобуса, на 40 К – пять, и плюс еще резерв автобусов на случай поломок.Если к первому марта перевозчики устранят все замечания конкурсной комиссии, то они выйдут на заявленные маршруты. Если этого не произойдет, то их заменят автобусы НПОПАТ, которые осуществляли перевозку людей в январе и феврале по схожим маршрутам 1 А и 40.