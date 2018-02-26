Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 февраля 2018, 11:06



В Норильске народные избранники провели встречу с горожанами в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

С 11 часов утра до восьми часов вечера прием попеременно вели депутаты Денис Каминский, Ирик Низамеев, Эдилия Ерохина, Надежда Оробинская, Владимир Мороз, Николай Яшин и Олег Пилюгин. Вопросы, с которыми обращались к ним горожане, касались самых различных аспектов — кто-то пришел с жалобой на шумных соседей, кому-то понадобилась консультация в вопросе раздела квартиры при разводе. С каждой проблемой народные избранники разбирались индивидуально, разъясняя горожанам, какие права они имеют и какие действия могут предпринять, исходя из действующего законодательства. Так, например, одним из обратившихся к депутатам стал учитель начальных классов школы № 3, который приехал из Новосибирска, в Норильске проживает в съемном жилье и теперь добивается выделения ему служебной квартиры. По словам депутата Надежды Оробинской, педагогу просто не до конца разъяснили механизм получения жилья. «Семью педагога должны поставить в очередь на получение жилья. Думаю, этот вопрос довольно быстро решится. Мы, в свою очередь, проконтролируем работу муниципалитета. Все, кто пришел сегодня, оставили нам свои контактные телефоны, и каждый дежуривший депутат будет следить, насколько успешно решается проблема того или иного человека. В целом, отмечу, что по многим вопросам горожане смогли бы найти решение и самостоятельно, если бы были чуть поактивнее», — рассказала депутат. Всем пришедшим на встречу народные избранники напоминали о том, что до важнейшего политического события в жизни страны осталось всего три недели. А также о том, что 18 марта состоятся не только выборы Президента, но и общегородское анкетирование по вопросу возобновления жилищного строительства в Норилське, а также по вопросам благоустройства.

Просмотров:203 Воскресный день был выбран специально, чтобы к народным избранникам могли обратиться со своими проблемами те норильчане, кому не хватает свободного времени в течение рабочей недели.С 11 часов утра до восьми часов вечера прием попеременно вели депутаты Денис Каминский, Ирик Низамеев, Эдилия Ерохина, Надежда Оробинская, Владимир Мороз, Николай Яшин и Олег Пилюгин. Вопросы, с которыми обращались к ним горожане, касались самых различных аспектов — кто-то пришел с жалобой на шумных соседей, кому-то понадобилась консультация в вопросе раздела квартиры при разводе.С каждой проблемой народные избранники разбирались индивидуально, разъясняя горожанам, какие права они имеют и какие действия могут предпринять, исходя из действующего законодательства. Так, например, одним из обратившихся к депутатам стал учитель начальных классов школы № 3, который приехал из Новосибирска, в Норильске проживает в съемном жилье и теперь добивается выделения ему служебной квартиры. По словам депутата Надежды Оробинской, педагогу просто не до конца разъяснили механизм получения жилья.«Семью педагога должны поставить в очередь на получение жилья. Думаю, этот вопрос довольно быстро решится. Мы, в свою очередь, проконтролируем работу муниципалитета. Все, кто пришел сегодня, оставили нам свои контактные телефоны, и каждый дежуривший депутат будет следить, насколько успешно решается проблема того или иного человека. В целом, отмечу, что по многим вопросам горожане смогли бы найти решение и самостоятельно, если бы были чуть поактивнее», — рассказала депутат.Всем пришедшим на встречу народные избранники напоминали о том, что до важнейшего политического события в жизни страны осталось всего три недели. А также о том, что 18 марта состоятся не только выборы Президента, но и общегородское анкетирование по вопросу возобновления жилищного строительства в Норилське, а также по вопросам благоустройства.