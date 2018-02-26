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26 февраля 2018, 11:12



На севере Таймыра при жесткой посадке вертолета пострадал пассажир.

По предварительной версии, днем 24 февраля на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Новая Земля в момент посадки из-за бокового ветра Ми-8 накренился и завалился на бок. По словам бывшего пресс-секретаря авиакомпании «Красавиа» Владислава Власова, воздушное судно принадлежит именно этой авиакомпании. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук". На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. Никто из них не погиб. Один из пассажиров получил травмы, не угрожающие его жизни, говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка.

Просмотров:216 На севере Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает НИА_Красноярск со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.По предварительной версии, днем 24 февраля на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Новая Земля в момент посадки из-за бокового ветра Ми-8 накренился и завалился на бок. По словам бывшего пресс-секретаря авиакомпании «Красавиа» Владислава Власова, воздушное судно принадлежит именно этой авиакомпании. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. Никто из них не погиб. Один из пассажиров получил травмы, не угрожающие его жизни, говорится в сообщении.По факту происшествия проводится проверка.