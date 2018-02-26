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26 февраля 2018, 11:56



PolArt-резиденция Музея Норильска представляет четвертого резидента творческого сезона 2017-2018: сегодня состоится презентация проекта «ЦветНор» художницы Анны Толкачевой (г. Нижний Новгород).

Специалист по прикладной информатике, математик, художник, медиапоэт. Свою творческую энергию Анна Толкачева реализует в формате экспериментального видео, интерактивной инсталляции, всерьез увлечена медиапоэзией. Ее инструмент – современное искусство в компьютерной программе, способной рассказать свою историю, передать художественное видение окружающей действительности. Обязательная интерактивность как способ взаимодействия и сотворчества с аудиторией. Задумки Анны одновременно просты и необычны. Анна Толкачева – член Союза художников России (с 2016 года). Выпускница факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского. Окончила Московскую школу фотографии и мультимедиа им. Родченко, специальность «Новые медиа». Участница российских и международных выставок и фестивалей. В биографии молодой художницы выставки и персональные показы в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Красноярске, Мончегорске, Тольятти, Нижнем Новгороде, Амстердаме, Берне, Бергене, Бостоне, Ереване, Лондоне, Париже, Порто, Сиднее, Хельсинки. Среди достижений: лонг-лист премии «Дебют», приз зрительских симпатий видеопоэтического фестиваля «Пятая Нога», «СловоНова», «Пермь 2012», Гран-при международного фестиваля коротких фильмов ESFF (Москва), стипендиат Google Award 2013-2014 годов. В Норильске художница реализует проект «ЦветНор» - интерактивная видеоинсталляция о Норильске и его цвете. Какой цвет у Норильска, покажет инсталляция, состоящая из множества фрагментов видео- и физического электронного контроллера. С помощью него норильчане смогут управлять сменой видеофрагментов в реальном времени – осуществлять интерактивный монтаж и показать свой Норильск. Над технически сложным проектом художница будет работать три недели. Презентация проекта пройдет 26 февраля в 18.30 в музейной арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1).

Просмотров:144 Знакомство с резидентом пройдет в формате artist-talk. Художница расскажет о своих проектах и личном художественном опыте.Специалист по прикладной информатике, математик, художник, медиапоэт. Свою творческую энергию Анна Толкачева реализует в формате экспериментального видео, интерактивной инсталляции, всерьез увлечена медиапоэзией. Ее инструмент – современное искусство в компьютерной программе, способной рассказать свою историю, передать художественное видение окружающей действительности. Обязательная интерактивность как способ взаимодействия и сотворчества с аудиторией. Задумки Анны одновременно просты и необычны.Анна Толкачева – член Союза художников России (с 2016 года). Выпускница факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского. Окончила Московскую школу фотографии и мультимедиа им. Родченко, специальность «Новые медиа». Участница российских и международных выставок и фестивалей. В биографии молодой художницы выставки и персональные показы в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Красноярске, Мончегорске, Тольятти, Нижнем Новгороде, Амстердаме, Берне, Бергене, Бостоне, Ереване, Лондоне, Париже, Порто, Сиднее, Хельсинки. Среди достижений: лонг-лист премии «Дебют», приз зрительских симпатий видеопоэтического фестиваля «Пятая Нога», «СловоНова», «Пермь 2012», Гран-при международного фестиваля коротких фильмов ESFF (Москва), стипендиат Google Award 2013-2014 годов.В Норильске художница реализует проект «ЦветНор» - интерактивная видеоинсталляция о Норильске и его цвете. Какой цвет у Норильска, покажет инсталляция, состоящая из множества фрагментов видео- и физического электронного контроллера. С помощью него норильчане смогут управлять сменой видеофрагментов в реальном времени – осуществлять интерактивный монтаж и показать свой Норильск. Над технически сложным проектом художница будет работать три недели.Презентация проекта пройдет 26 февраля в 18.30 в музейной арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1).