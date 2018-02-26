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26 февраля 2018, 11:58



В Норильск с двухдневным визитом прибыл сенатор Андрей Клишас.

Завтра, 27 февраля, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ будет работать в Дудинке, сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Просмотров:214 Сегодня председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству работает в Норильске. Сенатор проведёт ряд рабочих встреч с руководством города и Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». В частности, Андрей Клишас посетит площадку НАРОДНОГО ШТАБА, пообщается с активом города и встретится с норильскими журналистами.Завтра, 27 февраля, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ будет работать в Дудинке, сообщает пресс-служба администрации Норильска.