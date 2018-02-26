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26 февраля 2018, 12:19



Эта служба и опасна и трудна. Талнахские школьники побывали в отделе полиции.

Из бесед со стражами порядка школьники узнали о том, что в дежурной части полицейские несут службу круглосуточно и реагируют на каждый поступивший звонок о преступлении или происшествии, а также координируют работу всех патрульных нарядов, которые дежурят на городских улицах. Рассказали полицейские и о том, как организуется работа по раскрытию преступлений, кто выезжает на сигналы и задерживает правонарушителей. Кроме того, стражи порядка продемонстрировали ребятам специальные средства, показали сборку, разборку оружия, состоящего на вооружении в отделе МВД, рассказали о том, как амуниция и спецсредства помогают правоохранителям в их службе и могут защитить от опасности. После основательного рассказа школьники с удовольствием примерили на себя бронежилеты и защитные шлемы и, конечно, сфотографировались на память. Маленькие гости сделали вывод о том, что профессия полицейского сложная, но интересная, а некоторые изъявили желание в будущем вернуться в отдел полиции № 2 в качестве служителя Закону.

Просмотров:181 В рамках всероссийской акции «Неделя мужества» сотрудники отдела полиции № 2 ОМВД России по Норильску организовали большой экскурсионный день для учеников 38-й, 30-й и 20-й школ, а также для ребят из социального приюта для детей и подростков. В рамках мероприятия, приуроченного к Дню защитника Отечества, полицейские познакомили детей со своей работой.Из бесед со стражами порядка школьники узнали о том, что в дежурной части полицейские несут службу круглосуточно и реагируют на каждый поступивший звонок о преступлении или происшествии, а также координируют работу всех патрульных нарядов, которые дежурят на городских улицах. Рассказали полицейские и о том, как организуется работа по раскрытию преступлений, кто выезжает на сигналы и задерживает правонарушителей.Кроме того, стражи порядка продемонстрировали ребятам специальные средства, показали сборку, разборку оружия, состоящего на вооружении в отделе МВД, рассказали о том, как амуниция и спецсредства помогают правоохранителям в их службе и могут защитить от опасности. После основательного рассказа школьники с удовольствием примерили на себя бронежилеты и защитные шлемы и, конечно, сфотографировались на память.Маленькие гости сделали вывод о том, что профессия полицейского сложная, но интересная, а некоторые изъявили желание в будущем вернуться в отдел полиции № 2 в качестве служителя Закону.