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26 февраля 2018, 13:21

Завтра в Норильске пройдет стратегическая сессия по разработке партнерской программы «Учитель нового поколения».


Главная задача мероприятия – обсудить возможность обновления сферы образования городов присутствия компании «Норникель» и наметить долгосрочный вектор действий в этом направлении.
Среди экспертов сессии Павел Сергоманов, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ; Елена Маркович, сооснователь, руководитель программы «Учитель для России» и другие.
Сессия пройдет на площадке публичной библиотеки Норильска (Ленина, 20а, 3-й этаж), начало заседания в 14.00. 

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