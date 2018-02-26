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26 февраля 2018, 13:21



Завтра в Норильске пройдет стратегическая сессия по разработке партнерской программы «Учитель нового поколения».

Среди экспертов сессии Павел Сергоманов, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ; Елена Маркович, сооснователь, руководитель программы «Учитель для России» и другие. Сессия пройдет на площадке публичной библиотеки Норильска (Ленина, 20а, 3-й этаж), начало заседания в 14.00.

Просмотров:172 Главная задача мероприятия – обсудить возможность обновления сферы образования городов присутствия компании «Норникель» и наметить долгосрочный вектор действий в этом направлении.Среди экспертов сессии Павел Сергоманов, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ; Елена Маркович, сооснователь, руководитель программы «Учитель для России» и другие.Сессия пройдет на площадке публичной библиотеки Норильска (Ленина, 20а, 3-й этаж), начало заседания в 14.00.