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26 февраля 2018, 13:57



К новым рекордам готовы. 1 марта в Норильске стартует очередной фестиваль ГТО.

По словам организаторов, согласно протоколу, прием заявок уже завершен, на фестивале ожидается участие более 300 человек. Следующий, Летний фестиваль ГТО, пройдет в апреле-мае. Напомним, что Центр тестирования ГТО в Норильске официально был открыт в декабре 2015 года. Первый полноценный фестиваль прошел уже весной 2016 года. По итогам 2017 года норильским Центром тестирования ГТО было проведено 46 тестирований и пять крупных мероприятий – Летний, Зимний и Весенний фестивали, «ГТО: выпускник» среди выпускников школ, а также Заполярный фестиваль с участием руководителей и работников администрации города, структурных подразделений и унитарных предприятий Норильска - всего более тысячи человек. Также отметим, что по итогам прошлого года в традиционном рейтинге Министерства спорта Красноярского края Норильск занял второе место по количеству участников, получивших знаки отличия ГТО: из 893 знаков - 537 золотых, 242 серебряных и 114 бронзовых. Норильский Центр тестирования ГТО занял второе место по краю и в номинации «Руководитель Центра тестирования ГТО». «Наш Центр тестирования выходит с новым проектом «ГТО: Норильск, на старт!». Финансирование было получено благодаря победе в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». В течение года мы реализуем серию мероприятий, направленных на пропаганду идей ГТО и здорового образа жизни», - сообщила Елена Савосина, заместитель начальника управления по спорту администрации Норильска по спортивно-массовой работе.

Просмотров:173 Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдет с 1 по 13 марта. В нем примут участие учащиеся общеобразовательных школ, ссузов и вузов в возрасте от 6 до 24 лет. В перечень испытаний входят различные виды бега, плавание, стрельба, подтягивание на перекладине, отжимания и пресс. Торжественное открытие фестиваля состоится в четверг, 1 марта, в 10.00 на манеже Дворца спорта «Арктика».По словам организаторов, согласно протоколу, прием заявок уже завершен, на фестивале ожидается участие более 300 человек. Следующий, Летний фестиваль ГТО, пройдет в апреле-мае.Напомним, что Центр тестирования ГТО в Норильске официально был открыт в декабре 2015 года. Первый полноценный фестиваль прошел уже весной 2016 года. По итогам 2017 года норильским Центром тестирования ГТО было проведено 46 тестирований и пять крупных мероприятий – Летний, Зимний и Весенний фестивали, «ГТО: выпускник» среди выпускников школ, а также Заполярный фестиваль с участием руководителей и работников администрации города, структурных подразделений и унитарных предприятий Норильска - всего более тысячи человек.Также отметим, что по итогам прошлого года в традиционном рейтинге Министерства спорта Красноярского края Норильск занял второе место по количеству участников, получивших знаки отличия ГТО: из 893 знаков - 537 золотых, 242 серебряных и 114 бронзовых. Норильский Центр тестирования ГТО занял второе место по краю и в номинации «Руководитель Центра тестирования ГТО».«Наш Центр тестирования выходит с новым проектом «ГТО: Норильск, на старт!». Финансирование было получено благодаря победе в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». В течение года мы реализуем серию мероприятий, направленных на пропаганду идей ГТО и здорового образа жизни», - сообщила Елена Савосина, заместитель начальника управления по спорту администрации Норильска по спортивно-массовой работе.