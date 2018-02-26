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26 февраля 2018, 14:05



Урок мужества. Норильские старшеклассники пообщались с автоинспекторами и полицейскими, побывавшими в горячих точках.

Инспектор испытал парней на готовность к службе в полиции, а также ознакомил со спецприборами, при помощи которых сотрудники ГИБДД осуществляют контроль над соблюдением скоростного режима, выявляют нетрезвых водителей, измеряют светопропускаемость автомобильных стекол. Помимо обсуждения темы безопасности дорожного движения Денис Варюхин пообщался со старшеклассниками о том, какими качествами должен обладать современный мужчина, чтобы иметь возможность в будущем носить имя защитника Отечества. Напомним, встречи с сотрудниками полиции в общеобразовательных учреждениях проходят в рамках Всероссийской акции «Неделя мужества». Цель проведения бесед полицейских со школьниками - воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, верности и готовности к защите интересов Российской Федерации.

Просмотров:136 С учениками школы № 9 встретился инспектор отдельной роты ДПС лейтенант полиции Денис Варюхин. Он рассказал ребятам о собственной службе в Вооруженных силах, о боевых заслугах и имеющихся наградах за выезды в горячие точки России.Инспектор испытал парней на готовность к службе в полиции, а также ознакомил со спецприборами, при помощи которых сотрудники ГИБДД осуществляют контроль над соблюдением скоростного режима, выявляют нетрезвых водителей, измеряют светопропускаемость автомобильных стекол.Помимо обсуждения темы безопасности дорожного движения Денис Варюхин пообщался со старшеклассниками о том, какими качествами должен обладать современный мужчина, чтобы иметь возможность в будущем носить имя защитника Отечества.Напомним, встречи с сотрудниками полиции в общеобразовательных учреждениях проходят в рамках Всероссийской акции «Неделя мужества». Цель проведения бесед полицейских со школьниками - воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, верности и готовности к защите интересов Российской Федерации.