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26 февраля 2018, 14:21



Вернулись с медалями. Юниорская сборная норильчан по тхэквондо WTF привезла награды различного достоинства с первенства Сибирского федерального округа.

Позднее все они приняли участие в Новочебоксарске на первенстве России среди юниоров 15-17 лет, но, к сожалению, в этом турнире до медалей не дошли. «Мы увидели прогресс в технике Виктора Комарова, и дрался он неплохо, так что неудачный опыт - тоже опыт, причем ценный. Мы благодарим управление по спорту Норильска за частичное финансирование поездки. Отдельное спасибо за открытие отделения тхэквондо в рамках ДЮСШ № 4, куда официально зачислены все трое этих спортсменов, так что на соревнованиях они представляли и свою школу», - отмечает Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо WTF. Лучше всех выступил Роман Ермалюк (категория 78+ кг), ставший победителем: по мнению тренеров, это достойный для дебюта результат. Сергей Никуличев пояснил, что в следующем году норильчане будут претендовать в этом турнире на подиум. А летом эти ребята выедут в Грецию на международный турнир.

Просмотров:197 В Барнауле Виктор Комаров и Роман Ермалюк завоевали золотые медали в своих весовых категориях, а Ильяс Биделов стал бронзовым призером.Позднее все они приняли участие в Новочебоксарске на первенстве России среди юниоров 15-17 лет, но, к сожалению, в этом турнире до медалей не дошли.«Мы увидели прогресс в технике Виктора Комарова, и дрался он неплохо, так что неудачный опыт - тоже опыт, причем ценный. Мы благодарим управление по спорту Норильска за частичное финансирование поездки. Отдельное спасибо за открытие отделения тхэквондо в рамках ДЮСШ № 4, куда официально зачислены все трое этих спортсменов, так что на соревнованиях они представляли и свою школу», - отмечает Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо WTF.Лучше всех выступил Роман Ермалюк (категория 78+ кг), ставший победителем: по мнению тренеров, это достойный для дебюта результат.Сергей Никуличев пояснил, что в следующем году норильчане будут претендовать в этом турнире на подиум. А летом эти ребята выедут в Грецию на международный турнир.