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26 февраля 2018, 14:27



Что нам стоит дом построить? В день голосования норильчане смогут принять участие в масштабном опросе о необходимости обновления жилфонда Норильска.

Стоит ли строить новые дома? Если да, то где конкретно и какое это будет строительство? Будут ли это привычные многоэтажки или малоэтажные дома комфорт-класса, по примеру возведенных домов на Комсомольской и Ленинском? А может лучше ремонтировать имеющийся жилой фонд? На все эти вопросы и предложат ответить норильчанам. Как стало известно редакции «Заполярной правды», точные формулировки вопросов, которые будут внесены в опросные листы, сейчас дорабатываются. Вскоре их вынесут на суд общественности. А 18 марта, в день, когда вся страна будет выбирать Президента России, в Норильске будут открыты так называемые территориальные участки, где все желающие смогут получить опросный лист и выразить свое мнение по обновлению городского жилого фонда.

Просмотров:176 Цель опроса – узнать мнение как можно большего количества жителей Норильска о том, как обеспечить город жильем.Стоит ли строить новые дома? Если да, то где конкретно и какое это будет строительство? Будут ли это привычные многоэтажки или малоэтажные дома комфорт-класса, по примеру возведенных домов на Комсомольской и Ленинском? А может лучше ремонтировать имеющийся жилой фонд? На все эти вопросы и предложат ответить норильчанам.Как стало известно редакции «Заполярной правды», точные формулировки вопросов, которые будут внесены в опросные листы, сейчас дорабатываются. Вскоре их вынесут на суд общественности.А 18 марта, в день, когда вся страна будет выбирать Президента России, в Норильске будут открыты так называемые территориальные участки, где все желающие смогут получить опросный лист и выразить свое мнение по обновлению городского жилого фонда.