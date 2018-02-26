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26 февраля 2018, 14:46



С явным преимуществом. МФК «Норильский никель» на домашнем паркете побеждает «Ухту» - 5:3 и 5:0.

В первом матче, который завершился со счетом 5:3, в составе никельщиков голами отметились Пономарев (11 мин.), Сытин (14 мин.), Сергеев (37 и 42 мин.) и Кутузов (50 мин.). За ухтинцев забили Смирнов (12 мин.) и Волков (21 и 43 мин.). Вторая игра завершилась и вовсе с разгромным счетом – 5:0. Свои фамилии в протокол вписали Сергеев (6 и 21 мин.), Филиппов (14 мин.), Фукин (24 мин.) и Гончаров (38 мин.). Следует отметить, что в отличие от первой встречи, когда ворота «Норникеля» защищал Попов, во второй игре место на последнем рубеже обороны занял Белов. «Первая игра получилась очень вязкой. Мы создавали моменты, но где-то вратарь здорово сыграл, где-то соперник накрывал наши удары, где-то мы просто не попадали по воротам. Было тяжело психологически. Мы забивали, соперник сразу сравнивал. Единственное, что помогло в этой ситуации, – мастерство наших футболистов. Говоря о втором матче, могу отметить, что мы превзошли соперника во всех компонентах. Мы усилили давление и, установив комфортный счет 4:0 уже в первом тайме, во втором позволили себе какие-то вольности. На команду было приятно смотреть. Думаю, что болельщики остались довольны», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам 14-го тура «Норникель» с 38 очками закрепился на шестом месте турнирной таблицы. Следующий раз в рамках Суперлиги северяне выйдут на паркет 16 и 17 марта против «Дины». Игры пройдут во Дворце спорта «Арктика». Кроме того, в эти дни «Норникель» принимает участие в Кубке Еременко, проводимом под эгидой Ассоциации мини-футбола России. В международном турнире, который стартовал в подмосковном Щелково и продлится до 2 марта, также участвуют «КПРФ», алма-атинский «Кайрат» и латвийский «Никарс». Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.

Просмотров:164 Двухматчевое противостояние прошло в рамках 14-го тура Суперлиги. В гости к норильчанам пожаловала не самая сильная «Ухта», занимающая в турнирной таблице предпоследнее, 11-е место.В первом матче, который завершился со счетом 5:3, в составе никельщиков голами отметились Пономарев (11 мин.), Сытин (14 мин.), Сергеев (37 и 42 мин.) и Кутузов (50 мин.). За ухтинцев забили Смирнов (12 мин.) и Волков (21 и 43 мин.).Вторая игра завершилась и вовсе с разгромным счетом – 5:0. Свои фамилии в протокол вписали Сергеев (6 и 21 мин.), Филиппов (14 мин.), Фукин (24 мин.) и Гончаров (38 мин.). Следует отметить, что в отличие от первой встречи, когда ворота «Норникеля» защищал Попов, во второй игре место на последнем рубеже обороны занял Белов.«Первая игра получилась очень вязкой. Мы создавали моменты, но где-то вратарь здорово сыграл, где-то соперник накрывал наши удары, где-то мы просто не попадали по воротам. Было тяжело психологически. Мы забивали, соперник сразу сравнивал. Единственное, что помогло в этой ситуации, – мастерство наших футболистов. Говоря о втором матче, могу отметить, что мы превзошли соперника во всех компонентах. Мы усилили давление и, установив комфортный счет 4:0 уже в первом тайме, во втором позволили себе какие-то вольности. На команду было приятно смотреть. Думаю, что болельщики остались довольны», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам 14-го тура «Норникель» с 38 очками закрепился на шестом месте турнирной таблицы. Следующий раз в рамках Суперлиги северяне выйдут на паркет 16 и 17 марта против «Дины». Игры пройдут во Дворце спорта «Арктика».Кроме того, в эти дни «Норникель» принимает участие в Кубке Еременко, проводимом под эгидой Ассоциации мини-футбола России. В международном турнире, который стартовал в подмосковном Щелково и продлится до 2 марта, также участвуют «КПРФ», алма-атинский «Кайрат» и латвийский «Никарс». Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.