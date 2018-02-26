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26 февраля 2018, 15:06



Есть выбор. Норильчане примут участие в общефедеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В минувшем году в рамках федеральной программы было проведено благоустройство двора на Ленинском, 37. В этом году, чтобы определить территории для благоустройства в рамках программы, власти города решили воспользоваться днем голосования. Таким образом максимальное количество горожан сможет высказать свое мнение по поводу благоустройства той или иной территории. Голосование пройдет 18 марта на территориальных участках. По итогам проверки всех опросных листов к 20 марта будут определены лидеры рейтингового голосования. Именно эти объекты и получат финансирование на благоустройство в приоритетном порядке. В каждом из районов Норильска на выбор предложено по несколько участков. В Центральном районе: 1. Две детские площадки на ул. Набережная Урванцева, 23 и 33. 2. Зона отдыха оз. Долгое (второй этап). 3. Детская площадка на ул. Нансена и домов 52 и 54. В Оганере: 1. Детская площадка и зона отдыха на ул. Озерной у дома 15а. 2. Детская площадка на ул. Озерной у дома 21. В Талнахе: 1. Детская площадка на ул. Энтузиастов, дом 7. 2. Спортивная площадка на ул. Космонавтов, д. 17-23 (второй этап). 3. Крытая куполом детская площадка между улицами Маслова и Бауманской. В Кайеркане: 1. Зона отдыха на ул. Надеждинской, д. 3-5. 2. Зона отдыха на набережной Кайерканского ручья. Снежногорск: 1. Зона отдыха в парке имени Урванцева. 2. Зона отдыха на пл. Воинской славы, 1а.

Просмотров:123 Благодаря этому проекту по всей стране в 2017 году были благоустроены десятки тысяч дворов, детских и спортивных площадок, скверов и других мест отдыха. Непременное условие проекта – жители городов и поселков сами выбирают те объекты, которые должны быть благоустроены в первую очередь.В минувшем году в рамках федеральной программы было проведено благоустройство двора на Ленинском, 37.В этом году, чтобы определить территории для благоустройства в рамках программы, власти города решили воспользоваться днем голосования. Таким образом максимальное количество горожан сможет высказать свое мнение по поводу благоустройства той или иной территории.Голосование пройдет 18 марта на территориальных участках. По итогам проверки всех опросных листов к 20 марта будут определены лидеры рейтингового голосования. Именно эти объекты и получат финансирование на благоустройство в приоритетном порядке.В каждом из районов Норильска на выбор предложено по несколько участков.В Центральном районе:1. Две детские площадки на ул. Набережная Урванцева, 23 и 33.2. Зона отдыха оз. Долгое (второй этап).3. Детская площадка на ул. Нансена и домов 52 и 54.В Оганере:1. Детская площадка и зона отдыха на ул. Озерной у дома 15а.2. Детская площадка на ул. Озерной у дома 21.В Талнахе:1. Детская площадка на ул. Энтузиастов, дом 7.2. Спортивная площадка на ул. Космонавтов, д. 17-23 (второй этап).3. Крытая куполом детская площадка между улицами Маслова и Бауманской.В Кайеркане:1. Зона отдыха на ул. Надеждинской, д. 3-5.2. Зона отдыха на набережной Кайерканского ручья.Снежногорск:1. Зона отдыха в парке имени Урванцева.2. Зона отдыха на пл. Воинской славы, 1а.