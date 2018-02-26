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26 февраля 2018, 15:55



Первая тысяча бюллетений для голосования за Президента России уже прибыла в Норильск.

Всего для муниципального образования город Норильск (с Талнахом, Кайерканом, Оганером и Снежногорском) предназначено более 126 тысяч избирательных бюллетеней. Их количество определял крайизбирком: общая цифра, как пояснили в норильской ТИК, соответствует численности избирателей в НПР, которая была зарегистрирована на 1 июня 2017 года. «Во многих регионах страны на выборы-2018 изготавливают два вида бюллетеней: обычные и для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней, так вот у нас будут только обычные, - комплекс обработки мы не применяем», — рассказала "Норильским новостям" секретарь норильской избирательной комиссии Татьяна Дижечка. К слову, на бюллетене будет несколько степеней защиты: сетка зеленого цвета, специальный знак-марка, подписи двух членов участковой комиссии и печать. Марки также доставляются в территориальные комиссии - строго по количеству бюллетеней; их выдадут членам комиссий 16 марта вместе с бюллетенями. Напомним, выборы Президента России состоятся 18 марта. В них участвуют следующие кандидаты: Владимир Путин (как самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»). Что касается досрочного голосования, то на федеральных выборах оно не предусмотрено. Зато с 25 февраля до 12 марта любой гражданин России может написать заявление о включении его в список избирателей на том участке и в том месте, где будет находиться в день выборов, будь то другой город страны или посольство иного государства за пределами России. Пункты приема таких заявлений открыты в территориальной комиссии, на каждом избирательном участке, а также в трех многофункциональных центрах на территории - в Норильске, Кайеркане и Талнахе. «Можно написать такое заявление самостоятельно, заполнив специальный формуляр на сайте «Госуслуги», если у человека есть на этом ресурсе подтвержденная учетная запись. Такое электронное заявление поступает в единую базу данных и затем рассылается с помощью системы ГАС «Выборы»», - пояснила секретарь норильской избирательной комиссии.

Просмотров:130 Печатали бюллетени в одной из типографий края, избирательная краевая комиссия принимала решение о распределении их по населенным пунктам территории.Всего для муниципального образования город Норильск (с Талнахом, Кайерканом, Оганером и Снежногорском) предназначено более 126 тысяч избирательных бюллетеней. Их количество определял крайизбирком: общая цифра, как пояснили в норильской ТИК, соответствует численности избирателей в НПР, которая была зарегистрирована на 1 июня 2017 года.«Во многих регионах страны на выборы-2018 изготавливают два вида бюллетеней: обычные и для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней, так вот у нас будут только обычные, - комплекс обработки мы не применяем», — рассказала "Норильским новостям" секретарь норильской избирательной комиссии Татьяна Дижечка.К слову, на бюллетене будет несколько степеней защиты: сетка зеленого цвета, специальный знак-марка, подписи двух членов участковой комиссии и печать. Марки также доставляются в территориальные комиссии - строго по количеству бюллетеней; их выдадут членам комиссий 16 марта вместе с бюллетенями.Напомним, выборы Президента России состоятся 18 марта. В них участвуют следующие кандидаты: Владимир Путин (как самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).Что касается досрочного голосования, то на федеральных выборах оно не предусмотрено. Зато с 25 февраля до 12 марта любой гражданин России может написать заявление о включении его в список избирателей на том участке и в том месте, где будет находиться в день выборов, будь то другой город страны или посольство иного государства за пределами России. Пункты приема таких заявлений открыты в территориальной комиссии, на каждом избирательном участке, а также в трех многофункциональных центрах на территории - в Норильске, Кайеркане и Талнахе.«Можно написать такое заявление самостоятельно, заполнив специальный формуляр на сайте «Госуслуги», если у человека есть на этом ресурсе подтвержденная учетная запись. Такое электронное заявление поступает в единую базу данных и затем рассылается с помощью системы ГАС «Выборы»», - пояснила секретарь норильской избирательной комиссии.