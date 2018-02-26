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26 февраля 2018, 16:02



Новое штормовое предупреждение ждет нас уже через пару дней. К 1 марта Норильск окажется в центре очередного циклона.

1 марта город окажется в центре циклона, который, тем не менее, пройдет довольно быстро. Температура повысится до 15-20 градусов. Ко 2 марта циклон уйдет и метель затихнет. Какая погода ожидается к грядущим праздникам, синоптики расскажут чуть позже.

Просмотров:475 Как сообщили норильские синоптики, завтра, 27 февраля, ожидается морозный день, температура продержится на уровне -33-38 градусов. Ветер начнет усиливаться утром 28 февраля. В промежутке с 10 часов утра до полудня ожидается усиление ветра в Талнахе, давление будет падать. К вечеру этого дня синоптики ожидают метель уже во всех районах города, при этом температура сохранится довольно низкой - -25-30 градусов.1 марта город окажется в центре циклона, который, тем не менее, пройдет довольно быстро. Температура повысится до 15-20 градусов. Ко 2 марта циклон уйдет и метель затихнет.Какая погода ожидается к грядущим праздникам, синоптики расскажут чуть позже.