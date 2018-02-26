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26 февраля 2018, 16:22



Норильчане могут пожаловаться на качество парфюмерии и косметики.

Телефон горячей линии - 46 77 06.

Просмотров:144 Сегодня в городе начал работать телефон горячей линии по вопросам продажи парфюмерно-косметических товаров. Консультирование открыл Центр гигиены и эпидемиологии. Свои вопросы горожане могут задавать с 10 до 16 часов в период с 26 февраля по 2 марта.Телефон горячей линии - 46 77 06.