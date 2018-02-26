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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:09 Родителей подростков, ставших героями очередного видео в соцсети, оштрафуют. "Оператор" разыскивается.
18:30 По ком бьют санкции? Сенатор Андрей Клишас считает, что западные санкции работают, как бумеранг.
18:27 Подключиться к системе электроснабжения НТЭК стало проще. Правительство упростило гражданам алгоритм подачи заявок для получения техусловий, необходимых для подключения к электросетям.
18:25 АНДРЕЙ КЛИШАС: «Носитель суверенитета России – народ». Прибывший в Норильск сенатор прокомментировал поведение некоторых маргинальных российских политиков, призывающих бойкотировать выборы Президента России.
18:20 Могут ли западные санкции повлиять на итоги выборов Президента РФ и как с этими выборами связана травля российских спортсменов накануне Олимпиады-2018? Сенатор Андрей Клишас провел встречу в НАРОДНОМ ШТАБЕ.
18:03 Сегодня в Молодежном центре Норильска прошел Урбан-форум, где обсуждались проекты развития и благоустройства города.
17:46 Стартовала процедура досрочного голосования по выборам Президента РФ. Первыми проголосуют жители отдаленных и труднодоступных мест.
17:34 «И снова о любви…». Норильский колледж искусств приглашает на вечер вокальной музыки, посвященный 205-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского.
16:44 Более двух тонн польских яблок уничтожили в Норильске.
16:22 Норильчане могут пожаловаться на качество парфюмерии и косметики.
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