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26 февраля 2018, 16:44



Более двух тонн польских яблок уничтожили в Норильске.

В соответствии с остатками имеющейся маркировки, страной происхождения яблок является Польша. На большинстве ящиков маркировка была уничтожена, товаросопроводительные документы на яблоки отсутствовали. Производитель и импортер яблок не установлены. Данная продукция ввезена на территорию Российской Федерации в нарушении п. 1 Постановления правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Вся запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 2127,15 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов, говорится в сообщении.

Просмотров:130 В ходе очередной проверки на оптовых базах Норильска специалисты Россельхознадзора и прокуратуры в складском помещении № 8 базы Урванцева обнаружено 157 ящиков (2127,15 кг) санкционных яблок.В соответствии с остатками имеющейся маркировки, страной происхождения яблок является Польша. На большинстве ящиков маркировка была уничтожена, товаросопроводительные документы на яблоки отсутствовали. Производитель и импортер яблок не установлены.Данная продукция ввезена на территорию Российской Федерации в нарушении п. 1 Постановления правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.Вся запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 2127,15 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов, говорится в сообщении.