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26 февраля 2018, 17:34



«И снова о любви…». Норильский колледж искусств приглашает на вечер вокальной музыки, посвященный 205-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского.



Просмотров:93 На сцену выйдут Анна Бигус (сопрано) - дипломат Международного конкурса вокалистов «Звездная рапсодия», лауреат Гран-при международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства и Дмитрий Васильев (фортепиано) – дипломант Всероссийского конкурса камерной музыки «Сибирские камерные ассамблеи». Концерт состоится 2 марта в 19.00 по адресу: Городской концертный зал, ул. Богдана Хмельницкого, 17. Вход свободный.