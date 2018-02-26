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26 февраля 2018, 17:46



Стартовала процедура досрочного голосования по выборам Президента РФ. Первыми проголосуют жители отдаленных и труднодоступных мест.

С 28 февраля по 17 марта будет выполнено около 15 авиарейсов к местам проведения голосования, сообщили в администрации Дудинки. Члены участковых избирательных комиссий, подведомственных Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края, планируют побывать в оленеводческих бригадах Тухардской и Носковской тундры, на рыболовецких точках, расположенных в районе поселков Носок, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт, скважинах Иркинского месторождения, газовых промыслах Мессояхи, Пелятки и Сузуна, действующих пограничных заставах и воинских частях, дислоцирующихся на мысе Челюскин, островах Голомянный и Средний, на метеостанции острова Известий и других труднодоступных точках Таймырского полуострова.

Просмотров:106 С 25 февраля в 35 регионах России стартовала процедура досрочного голосования по выборам Президента Российской Федерации. На Таймыре возможность отдать свой голос в пользу того или иного кандидата получат около трех тысяч избирателей. Это – тундровики, рабочие сельских и нефтегазовых промыслов, военнослужащие, полярники.С 28 февраля по 17 марта будет выполнено около 15 авиарейсов к местам проведения голосования, сообщили в администрации Дудинки. Члены участковых избирательных комиссий, подведомственных Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края, планируют побывать в оленеводческих бригадах Тухардской и Носковской тундры, на рыболовецких точках, расположенных в районе поселков Носок, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт, скважинах Иркинского месторождения, газовых промыслах Мессояхи, Пелятки и Сузуна, действующих пограничных заставах и воинских частях, дислоцирующихся на мысе Челюскин, островах Голомянный и Средний, на метеостанции острова Известий и других труднодоступных точках Таймырского полуострова.