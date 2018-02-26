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26 февраля 2018, 18:03



Сегодня в Молодежном центре Норильска прошел Урбан-форум, где обсуждались проекты развития и благоустройства города.

После презентации юношам и девушкам предложили обсудить плюсы и минусы благоустройства новых территорий, предназначенных для проведения досуга жителей этих районов. Какой из этих проектов получит финансирование в приоритетном порядке, будет известно в ближайшее время. Напомним, по всей стране продолжается общефедеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому в 2017 году были благоустроены десятки тысяч дворов, детских и спортивных площадок, скверов и других мест отдыха. Непременным условием этого проекта является то, что жители городов и поселков самостоятельно выбирают объекты, которые должны быть в приоритете и которые нуждаются в приведении в порядок в первую очередь. «21 и 22 февраля в Норильске состоялись проектные мастерские, где все желающие смогли высказать мнения по поводу того, что еще можно и нужно подкорректировать в предложенных дизайн-проектах. Все проекты объемные, нужные, но победить смогут не все, - жителям предстоит сделать выбор за самый необходимый и полезный», - прокомментировала данную акцию главный специалист отдела экологии управления норильского городского хозяйства Марина Чирич. Итоговое рейтинговое голосование пройдет 18 марта.

Просмотров:99 Лозунг форума «Меняй реальность» соответствовал выступлениям и дискуссиям, развернувшимся в зале Центра. Молодые люди увидели дизайн трех площадок - зоны отдыха на набережной ручья Кайерканский, детскую площадку в Талнахе и зону отдыха с детским игровым оборудованием - в Оганере.После презентации юношам и девушкам предложили обсудить плюсы и минусы благоустройства новых территорий, предназначенных для проведения досуга жителей этих районов. Какой из этих проектов получит финансирование в приоритетном порядке, будет известно в ближайшее время.Напомним, по всей стране продолжается общефедеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому в 2017 году были благоустроены десятки тысяч дворов, детских и спортивных площадок, скверов и других мест отдыха. Непременным условием этого проекта является то, что жители городов и поселков самостоятельно выбирают объекты, которые должны быть в приоритете и которые нуждаются в приведении в порядок в первую очередь.«21 и 22 февраля в Норильске состоялись проектные мастерские, где все желающие смогли высказать мнения по поводу того, что еще можно и нужно подкорректировать в предложенных дизайн-проектах. Все проекты объемные, нужные, но победить смогут не все, - жителям предстоит сделать выбор за самый необходимый и полезный», - прокомментировала данную акцию главный специалист отдела экологии управления норильского городского хозяйства Марина Чирич.Итоговое рейтинговое голосование пройдет 18 марта.