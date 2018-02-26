Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 февраля 2018, 18:20



Могут ли западные санкции повлиять на итоги выборов Президента РФ и как с этими выборами связана травля российских спортсменов накануне Олимпиады-2018? Сенатор Андрей Клишас провел встречу в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

- Все решения в отношении наших олимпийских спортсменов носят ярко выраженный политический характер. Потому что проблема допинга существует во всех странах, она не имеет национальности. К тому же наши официальные лица неоднократно заявляли — допинг это преступление, и мы с ним боремся. Мы, кстати, неоднократно ужесточали антидопинговое законодательство, ввели даже уголовную ответственность. Затем все международные комиссии признали, что никакой специальной госпрограммы, чтобы накачивать спортсменов допингом, в России нет и не было. Кроме того, спортивным арбитражным судом в Лозанне признано, что от Олимпиады были отстранены полностью «чистые» российские спортсмены. Как их отстранение помогло борьбе с допингом? А как этой борьбе помогло то, что на Олимпиаду доставили 6 000 доз лекарств против астмы для норвежцев? Понятно, что эта история носит откровенно антироссийский характер. И не исключено, что это связано с выборами (Президента России) 18 марта. Какие задачи Запад перед собой ставил? Внести в наше общество раскол, поставить под вопрос доверие людей по отношению к власти. Одни выступили за то, чтобы вообще не ехать на Олимпиаду без флага и без гимна. Другие сказали, что надо участвовать. И дискуссия не очень здоровая получилась, потому что, конечно же, нельзя отказываться от флага и от страны. Эту дискуссию нам навязали, и мы вышли из нее достойно. Хоккеисты поехали и победили впервые за последние 26 лет. Есть и еще несколько значимых наград, несмотря на то, что лидеров нашей сборной на Олимпиаду просто не допустили. - Когда все эти обвинения в адрес наших спортсменов прекратятся? - Как только будет понятно, что Запад не достиг своих политических целей. Тогда сразу же эта проблема уйдет. Олимпийское движение без России невозможно. Мы слишком масштабная страна и у нас слишком много достижений в истории олимпийского спорта. - Все эти усилия Запада могут сказаться на итогах президентских выборов 18 марта? - Я думаю, что реально повлиять на выбор людей у нас в стране они не могут. Но попытки повлиять будут продолжаться. Будут вбрасывать различные конфликтные темы, чтобы просто провоцировать раздоры и недовольство у людей. Это не только ситуация со спортсменами, экономические и политические санкции. Посмотрите, идут вбросы дезинформации о гибели наших военных в Сирии, продолжают абсурдно обвинять наших программистов во вмешательстве в выборы президента США. При этом США не скрывают, что сами постоянно вмешиваются во внутриполитические дела многих других государств, той же Украины. Играет роль и то, что некоторые популярные русскоязычные СМИ напрямую финансируются из бюджета Госдепартамента США и так форматируют информацию, чтобы это было удобно нашим западным оппонентам. Но мы же не зря приняли закон о СМИ - иностранных агентах и тем самым снизили их влияние.

Просмотров:87 На встрече с сопредседателями и волонтерами НАРОДНОГО ШТАБА председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал о том, как после введения экономических и политических санкций была развязана и травля наших спортсменов. Рассказал сенатор и с какой целью это было сделано, а также ответил на ряд других вопросов.- Все решения в отношении наших олимпийских спортсменов носят ярко выраженный политический характер. Потому что проблема допинга существует во всех странах, она не имеет национальности. К тому же наши официальные лица неоднократно заявляли — допинг это преступление, и мы с ним боремся. Мы, кстати, неоднократно ужесточали антидопинговое законодательство, ввели даже уголовную ответственность.Затем все международные комиссии признали, что никакой специальной госпрограммы, чтобы накачивать спортсменов допингом, в России нет и не было. Кроме того, спортивным арбитражным судом в Лозанне признано, что от Олимпиады были отстранены полностью «чистые» российские спортсмены. Как их отстранение помогло борьбе с допингом? А как этой борьбе помогло то, что на Олимпиаду доставили 6 000 доз лекарств против астмы для норвежцев?Понятно, что эта история носит откровенно антироссийский характер. И не исключено, что это связано с выборами (Президента России) 18 марта. Какие задачи Запад перед собой ставил? Внести в наше общество раскол, поставить под вопрос доверие людей по отношению к власти. Одни выступили за то, чтобы вообще не ехать на Олимпиаду без флага и без гимна. Другие сказали, что надо участвовать. И дискуссия не очень здоровая получилась, потому что, конечно же, нельзя отказываться от флага и от страны.Эту дискуссию нам навязали, и мы вышли из нее достойно. Хоккеисты поехали и победили впервые за последние 26 лет. Есть и еще несколько значимых наград, несмотря на то, что лидеров нашей сборной на Олимпиаду просто не допустили.- Когда все эти обвинения в адрес наших спортсменов прекратятся?- Как только будет понятно, что Запад не достиг своих политических целей. Тогда сразу же эта проблема уйдет. Олимпийское движение без России невозможно. Мы слишком масштабная страна и у нас слишком много достижений в истории олимпийского спорта.- Все эти усилия Запада могут сказаться на итогах президентских выборов 18 марта?- Я думаю, что реально повлиять на выбор людей у нас в стране они не могут. Но попытки повлиять будут продолжаться. Будут вбрасывать различные конфликтные темы, чтобы просто провоцировать раздоры и недовольство у людей. Это не только ситуация со спортсменами, экономические и политические санкции. Посмотрите, идут вбросы дезинформации о гибели наших военных в Сирии, продолжают абсурдно обвинять наших программистов во вмешательстве в выборы президента США. При этом США не скрывают, что сами постоянно вмешиваются во внутриполитические дела многих других государств, той же Украины.Играет роль и то, что некоторые популярные русскоязычные СМИ напрямую финансируются из бюджета Госдепартамента США и так форматируют информацию, чтобы это было удобно нашим западным оппонентам. Но мы же не зря приняли закон о СМИ - иностранных агентах и тем самым снизили их влияние.