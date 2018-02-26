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26 февраля 2018, 18:25



АНДРЕЙ КЛИШАС: «Носитель суверенитета России – народ». Прибывший в Норильск сенатор прокомментировал поведение некоторых маргинальных российских политиков, призывающих бойкотировать выборы Президента России.

Отвечая на вопрос о том, какие слова он сказал бы норильчанам, чтобы убедить их прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор, Андрей Клишас отметил, что для разных аудиторий нужны разные слова. «Но у всех этих слов должен быть один посыл: это наша страна, и решать все вопросы, которые действительно для нас важны, мы должны сами. Не с помощью каких-то западных спонсоров или советчиков. Никак не могут наши западные партнеры понять, что Россия в состоянии самостоятельно формулировать свою собственную позицию по всем важным вопросам внутренней и международной повестки. Не только формулировать, но и достойным образом защищать. Если нужно, то и с применением силы. Мы на это способны, потому что Российская Федерация является по-настоящему суверенным государством. Таких государств в мире осталось не так уж много. Единственным носителем суверенитета в нашей стране является народ. И право голоса — это наше базовое конституционное право. Я напомню, что в разных странах люди столетиями боролись за то, чтобы самим на выборах решать самые важные вопросы, определяющие их жизнь. Сегодня это право у нас есть. И очень странно, когда люди сами от него отказываются и говорят: «Мы не пойдем на выборы». Ещё более странно, когда кто-то говорит нам «не ходите». Как минимум, таких людей не интересует ни наша позиция, ни наши проблемы. Но нас-то наши проблемы интересуют! Поэтому давайте все вместе придём 18 марта на выборы и примем свое ответственное решение».

Просмотров:328 «Это трусливая позиция. Они просто боятся узнать, как реально люди относятся к действующей власти. На прошлых выборах эти же политики агитировали за то, чтобы, наоборот, активно идти на выборы. Никогда не верьте тем, кто говорит, что без нас уже все решили. Эти люди как раз и хотят сами все решать за нас. И это касается любых выборов — президентских, парламентских, губернаторских».Отвечая на вопрос о том, какие слова он сказал бы норильчанам, чтобы убедить их прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор, Андрей Клишас отметил, что для разных аудиторий нужны разные слова.«Но у всех этих слов должен быть один посыл: это наша страна, и решать все вопросы, которые действительно для нас важны, мы должны сами. Не с помощью каких-то западных спонсоров или советчиков.Никак не могут наши западные партнеры понять, что Россия в состоянии самостоятельно формулировать свою собственную позицию по всем важным вопросам внутренней и международной повестки. Не только формулировать, но и достойным образом защищать. Если нужно, то и с применением силы. Мы на это способны, потому что Российская Федерация является по-настоящему суверенным государством. Таких государств в мире осталось не так уж много.Единственным носителем суверенитета в нашей стране является народ. И право голоса — это наше базовое конституционное право. Я напомню, что в разных странах люди столетиями боролись за то, чтобы самим на выборах решать самые важные вопросы, определяющие их жизнь. Сегодня это право у нас есть. И очень странно, когда люди сами от него отказываются и говорят: «Мы не пойдем на выборы».Ещё более странно, когда кто-то говорит нам «не ходите». Как минимум, таких людей не интересует ни наша позиция, ни наши проблемы. Но нас-то наши проблемы интересуют! Поэтому давайте все вместе придём 18 марта на выборы и примем свое ответственное решение».