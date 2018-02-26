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26 февраля 2018, 18:27



Подключиться к системе электроснабжения НТЭК стало проще. Правительство упростило гражданам алгоритм подачи заявок для получения техусловий, необходимых для подключения к электросетям.

«Как правило, мощностей для этого оборудования проектом здания не предусмотрено, - говорит Антон Кривощеков, начальник отдела энергетики и автоматизации управления ЖКХ. – Энергоснабжающая организация рассматривает эту заявку, выдает технические условия подключения объекта и заключения договора на энергоснабжение. После этого гражданин заказывает проект, монтаж и подключение к электросетям НТЭК». Для того чтобы гражданин мог рассчитать примерную стоимость технологического подсоединения к электросетям исходя из мощностей оборудования, на сайте МУП «КОС» имеется специальный калькулятор, который позволит рассчитать примерную стоимость работ с учетом действующего тарифа. Также консультацию по подключению к системе электроснабжения НТЭК можно получить у специалистов бюро электроснабжения МУП «КОС», которые находятся по адресу: ул. Нансена, 18а, телефон для справок 46-92-23. Часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

Просмотров:274 Теперь заявку на технологическое подсоединение к электрическим сетям НТЭК с максимальной мощностью до 150 кВт можно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте МУП «КОС» - http://mupkosnorilsk.ru/. МУП «КОС» развивает функционал «личного кабинета» и делает процедуру оформления необходимых документов проще и быстрее. В первую очередь такое новшество будет востребовано у физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых помещения выведены из жилфонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо приборы для оказания бытовых услуг. Так, сроки по оформлению документов на технологическое подсоединение к электросетям сократилось в среднем с четырех месяцев до 80 дней (в каждом отдельном случае период ожидания индивидуален). По словам Виталия Дацюка, главного энергетика МУП «КОС», этот период включает собственно подачу заявки гражданином, ИП или юрлицом, рассмотрение заявки и сбор дополнительной документации, затем после выполнения технических условий заявителем оформляется акт технического присоединения, который он приносит в МУП «КОС». Финальная точка – это получение потребителем договора энергоснабжения, который дает ему право получать электрическую энергию у ОАО «НТЭК».«Как правило, мощностей для этого оборудования проектом здания не предусмотрено, - говорит Антон Кривощеков, начальник отдела энергетики и автоматизации управления ЖКХ. – Энергоснабжающая организация рассматривает эту заявку, выдает технические условия подключения объекта и заключения договора на энергоснабжение. После этого гражданин заказывает проект, монтаж и подключение к электросетям НТЭК».Для того чтобы гражданин мог рассчитать примерную стоимость технологического подсоединения к электросетям исходя из мощностей оборудования, на сайте МУП «КОС» имеется специальный калькулятор, который позволит рассчитать примерную стоимость работ с учетом действующего тарифа. Также консультацию по подключению к системе электроснабжения НТЭК можно получить у специалистов бюро электроснабжения МУП «КОС», которые находятся по адресу: ул. Нансена, 18а, телефон для справок 46-92-23. Часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.