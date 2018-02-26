Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 февраля 2018, 18:30



По ком бьют санкции? Сенатор Андрей Клишас считает, что западные санкции работают, как бумеранг.

Наши вопросы для них слишком дискомфортны, поэтому нас пытаются ограничить. Эффективность этих мер очень сомнительна. Что касается персональных санкций, то я, когда мне необходимо представлять интересы России, спокойно приезжаю и работаю в Европе. Ограничения есть, но они легко преодолимы. Если МИД РФ говорит, что сенатор Клишас будет представлять страну в такой-то комиссии, то так оно и будет, и никто этому не препятствует. Что касается экономических санкций, то все они направлены на сдерживание экономического роста России. Нельзя сказать, что они абсолютно неэффективны, потому что они оказывают воздействие на нашу экономику. Мы несем определенные потери, но они вполне восполнимы. И опять же — со многими государствами у нас товароборот даже вырос. С теми же США, как ни парадоксально. Потому что Соединенные Штаты, имея возможность формулировать эти санкции, во многом вытесняют с российского рынка своих европейских конкурентов, и Европа несет потери. Можно с уверенностью сказать одно — в мире нет таких примеров за последние десятилетия, когда санкции привели бы к изменению внутренней или внешней политики государства. Да, свое воздействие на нас западные санкции оказывают, но мы научились это воздействие преодолевать».

Просмотров:325 «Политические санкции против российских политиков и парламентариев, против меня в частности, были введены, чтобы ограничить наши международные контакты. Чтобы мы не могли донести свою позицию в том же Совете Европы и других органах. Потому что когда мы начинаем объяснять нашу позицию по Украине или Сирии, Западу это не нравится. У них нет на это адекватного ответа. Мы говорим, например: на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Почему вы его поддержали? Зачем допустили разгул национализма, неофашизма? Объяснений в ответ нет. Но ведь если в какой-то другой европейской стране начнутся такие же беспорядки? Мы знаем, что они всегда жестко подавляют уличные протесты, когда дело касается так называемой «цивилизованной» Европы.Наши вопросы для них слишком дискомфортны, поэтому нас пытаются ограничить. Эффективность этих мер очень сомнительна. Что касается персональных санкций, то я, когда мне необходимо представлять интересы России, спокойно приезжаю и работаю в Европе. Ограничения есть, но они легко преодолимы. Если МИД РФ говорит, что сенатор Клишас будет представлять страну в такой-то комиссии, то так оно и будет, и никто этому не препятствует.Что касается экономических санкций, то все они направлены на сдерживание экономического роста России. Нельзя сказать, что они абсолютно неэффективны, потому что они оказывают воздействие на нашу экономику. Мы несем определенные потери, но они вполне восполнимы. И опять же — со многими государствами у нас товароборот даже вырос. С теми же США, как ни парадоксально. Потому что Соединенные Штаты, имея возможность формулировать эти санкции, во многом вытесняют с российского рынка своих европейских конкурентов, и Европа несет потери.Можно с уверенностью сказать одно — в мире нет таких примеров за последние десятилетия, когда санкции привели бы к изменению внутренней или внешней политики государства. Да, свое воздействие на нас западные санкции оказывают, но мы научились это воздействие преодолевать».