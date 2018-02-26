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26 февраля 2018, 19:09



Родителей подростков, ставших героями очередного видео в соцсети, оштрафуют. "Оператор" разыскивается.

В то же время, по словам норильских правоохранителей, на данный момент устанавливается личность автора видео. Стражи порядка напоминают: несмотря на то, что группы в социальных сетях не являются зарегистрированными СМИ, и публикация определенных материалов в них не могут регулироваться Гражданским кодексом РФ, размещение детских фото и видео в интернете допускается лишь после ретуширования лиц несовершеннолетних либо с согласия родителей. «Мы может только взывать к сознательности граждан, и просить их не только снимать на видео нарушения, но и своевременно сообщать о происшествиях в полицию, тем более, когда на видеозаписи дети, подвергающие свое здоровье риску», - сказала Ольга Курунина, начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Норильску. В свою очередь, фельдшер-нарколог психоневрологического диспансера Наталья Журавская пояснила, что в случае использования, как было выяснено, психоактивных веществ, у ребенка происходит тяжелейшая интоксикация организма и появляются галлюцинации. «Последствия такой «шалости» могут быть разными для здоровья, вплоть до паралича дыхательного центра, что может вызвать остановку сердца и смерть. Ни один анализ не покажет наличие одурманивающего вещества, поскольку это летучий ингалянт, а состояние одурманивания проходит довольно быстро – в среднем через 10-15 минут», - пояснила Наталья Журавская. Следует добавить, что в 2016 году в Кайеркане был зафиксирован летальный исход от передозировки освежителем воздуха у 13-летней девочки.

Просмотров:373 Очередная видеосъемка, вызвавшая общественный резонанс, появилась в одной из норильских групп в социальной сети Instagram. На минутной записи видно, как трое несовершеннолетних в одном из подъездов жилых домов Талнаха вдыхают освежитель воздуха, являющийся токсичным психоактивным веществом. Личности подростков установлены – это ученики из разных школ 2006 и 2007 годов рождения. Родители, которые по закону отвечают за своих детей, привлечены к административной ответственности - им грозит штраф от полторы тысячи рублей. При этом дети из благополучных семей.В то же время, по словам норильских правоохранителей, на данный момент устанавливается личность автора видео. Стражи порядка напоминают: несмотря на то, что группы в социальных сетях не являются зарегистрированными СМИ, и публикация определенных материалов в них не могут регулироваться Гражданским кодексом РФ, размещение детских фото и видео в интернете допускается лишь после ретуширования лиц несовершеннолетних либо с согласия родителей.«Мы может только взывать к сознательности граждан, и просить их не только снимать на видео нарушения, но и своевременно сообщать о происшествиях в полицию, тем более, когда на видеозаписи дети, подвергающие свое здоровье риску», - сказала Ольга Курунина, начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Норильску.В свою очередь, фельдшер-нарколог психоневрологического диспансера Наталья Журавская пояснила, что в случае использования, как было выяснено, психоактивных веществ, у ребенка происходит тяжелейшая интоксикация организма и появляются галлюцинации.«Последствия такой «шалости» могут быть разными для здоровья, вплоть до паралича дыхательного центра, что может вызвать остановку сердца и смерть. Ни один анализ не покажет наличие одурманивающего вещества, поскольку это летучий ингалянт, а состояние одурманивания проходит довольно быстро – в среднем через 10-15 минут», - пояснила Наталья Журавская.Следует добавить, что в 2016 году в Кайеркане был зафиксирован летальный исход от передозировки освежителем воздуха у 13-летней девочки.