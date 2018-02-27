Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 февраля 2018, 10:39



Сегодня вечером в НАРОДНОМ ШТАБЕ состоится творческая встреча с норильскими фотографами.

Встреча состоится 27 февраля в 19.00 в НАРОДНОМ ШТАБЕ, который находится на первом этаже ТРЦ «Арена».

Просмотров:184 Секретами своей профессии поделятся Евгений Щемилин, Леонид Прядко и Артем Финн. Каждый расскажет о нюансах именно своего направления в творчестве. Так, участники мастер-класса узнают о роли фотографии в мировой политике, преимуществах и недостатках мобильной фотографии, а также о такой технике фотосъемки, как таймлапс (последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные впоследствии в видеоряд).Встреча состоится 27 февраля в 19.00 в НАРОДНОМ ШТАБЕ, который находится на первом этаже ТРЦ «Арена».