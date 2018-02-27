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27 февраля 2018, 11:14



Традиционными соревнованиями в городском бассейне отметили норильские дайверы День защитника Отечества. Турнир прошел не без приятных неожиданностей.

Трасса включала в себя несколько заданий: участникам необходимо было преодолеть тоннель из семи колец, не задевая кольца, снять с себя снаряжение и на выдохе пройти еще через одно кольцо, после чего взять груз и, используя только маску с трубкой, доплыть до бортика бассейна, оставив груз там. Затем пловцам нужно было вернуться обратно к своему снаряжению и, взяв его в руки, снова пройти через тоннель. Далее дайвер должен был надеть подводную амуницию и пройти на «огневой рубеж» для стрельбы из подводного ружья. После этого участника ждал сундук с сокровищами, открыть кодовый замок которого можно лишь решив под водой задачу. А на поверхности еще ждала лодка для отбуксировки. «Трасса включает в себя основные элементы, которые обычно отрабатываются при подготовке подводных пловцов. Это и умение пользоваться снаряжением, и развитие плавучести, поскольку малейшее отклонение от курса может привести к тому, что дайвер начнет «взлетать». На соревнованиях такая ситуация означает дисквалификацию. Здесь достаточно серьезные требования, у нас есть таблица штрафных баллов», – рассказал руководитель клуба «Норд-дайвинг» Евгений Бабич. В итоге из 12 участников соревнований четверо не справились с трассой, сошли с дистанции и были дисквалифицированы. «В основном трудности у дайверов возникают на задержке дыхания, а у одного вышло из строя оборудование и за минуту кончился воздух. Остальные показали достойные результаты и мастерство», - отметил Евгений Бабич. Победителем соревнований в итоге стал Максим Миронов (Nord Diving club), второе место за Анатолием Егоровым, сотрудником Дудинского Арктического поисково-спасательного отряда МЧС, третье заняла единственная представительница прекрасного пола Екатерина Ермакова, (Nord Diving club). По ее словам, труднее всего был работать на скорости, когда сбивается дыхание. «Прохождение колец тяжело тем, что нужно проконтролировать свою плавучесть. Да и в конце трассы лодку буксовать тоже непросто, когда силы уже на исходе. Я очень рада результату – дебют на соревнованиях и сразу медаль! Еще и шла первой по жребию. Ребята шутили, мол, дамы вперед. Но если всерьез, все очень поддерживали друг друга». Организаторы поблагодарили всех дайверов за участие в соревнованиях и пообещали на будущий год и дальше усовершенствовать трассу, чтобы соревнования не теряли для участников интереса.

Просмотров:175 На старт заявились 12 участников, все – сертифицированные дайверы, опытные спортсмены, члены клуба «Норд» (Nord Diving club), который существует в Норильске уже больше десяти лет. В числе прочих участников - сотрудники управлений по делам ГО и ЧС администраций Норильска и Дудинки.Трасса включала в себя несколько заданий: участникам необходимо было преодолеть тоннель из семи колец, не задевая кольца, снять с себя снаряжение и на выдохе пройти еще через одно кольцо, после чего взять груз и, используя только маску с трубкой, доплыть до бортика бассейна, оставив груз там. Затем пловцам нужно было вернуться обратно к своему снаряжению и, взяв его в руки, снова пройти через тоннель. Далее дайвер должен был надеть подводную амуницию и пройти на «огневой рубеж» для стрельбы из подводного ружья. После этого участника ждал сундук с сокровищами, открыть кодовый замок которого можно лишь решив под водой задачу. А на поверхности еще ждала лодка для отбуксировки.«Трасса включает в себя основные элементы, которые обычно отрабатываются при подготовке подводных пловцов. Это и умение пользоваться снаряжением, и развитие плавучести, поскольку малейшее отклонение от курса может привести к тому, что дайвер начнет «взлетать». На соревнованиях такая ситуация означает дисквалификацию. Здесь достаточно серьезные требования, у нас есть таблица штрафных баллов», – рассказал руководитель клуба «Норд-дайвинг» Евгений Бабич.В итоге из 12 участников соревнований четверо не справились с трассой, сошли с дистанции и были дисквалифицированы. «В основном трудности у дайверов возникают на задержке дыхания, а у одного вышло из строя оборудование и за минуту кончился воздух. Остальные показали достойные результаты и мастерство», - отметил Евгений Бабич.Победителем соревнований в итоге стал Максим Миронов (Nord Diving club), второе место за Анатолием Егоровым, сотрудником Дудинского Арктического поисково-спасательного отряда МЧС, третье заняла единственная представительница прекрасного пола Екатерина Ермакова, (Nord Diving club).По ее словам, труднее всего был работать на скорости, когда сбивается дыхание. «Прохождение колец тяжело тем, что нужно проконтролировать свою плавучесть. Да и в конце трассы лодку буксовать тоже непросто, когда силы уже на исходе. Я очень рада результату – дебют на соревнованиях и сразу медаль! Еще и шла первой по жребию. Ребята шутили, мол, дамы вперед. Но если всерьез, все очень поддерживали друг друга».Организаторы поблагодарили всех дайверов за участие в соревнованиях и пообещали на будущий год и дальше усовершенствовать трассу, чтобы соревнования не теряли для участников интереса.