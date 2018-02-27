Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 февраля 2018, 11:14

Традиционными соревнованиями в городском бассейне отметили норильские дайверы День защитника Отечества. Турнир прошел не без приятных неожиданностей.


На старт заявились 12 участников, все – сертифицированные дайверы, опытные спортсмены, члены клуба «Норд» (Nord Diving club), который существует в Норильске уже больше десяти лет. В числе прочих участников - сотрудники управлений по делам ГО и ЧС администраций Норильска и Дудинки.
Трасса включала в себя несколько заданий: участникам необходимо было преодолеть тоннель из семи колец, не задевая кольца, снять с себя снаряжение и на выдохе пройти еще через одно кольцо, после чего взять груз и, используя только маску с трубкой, доплыть до бортика бассейна, оставив груз там. Затем пловцам нужно было вернуться обратно к своему снаряжению и, взяв его в руки, снова пройти через тоннель. Далее дайвер должен был надеть подводную амуницию и пройти на «огневой рубеж» для стрельбы из подводного ружья. После этого участника ждал сундук с сокровищами, открыть кодовый замок которого можно лишь решив под водой задачу. А на поверхности еще ждала лодка для отбуксировки.
«Трасса включает в себя основные элементы, которые обычно отрабатываются при подготовке подводных пловцов. Это и умение пользоваться снаряжением, и развитие плавучести, поскольку малейшее отклонение от курса может привести к тому, что дайвер начнет «взлетать». На соревнованиях такая ситуация означает дисквалификацию. Здесь достаточно серьезные требования, у нас есть таблица штрафных баллов», – рассказал руководитель клуба «Норд-дайвинг» Евгений Бабич.
В итоге из 12 участников соревнований четверо не справились с трассой, сошли с дистанции и были дисквалифицированы. «В основном трудности у дайверов возникают на задержке дыхания, а у одного вышло из строя оборудование и за минуту кончился воздух. Остальные показали достойные результаты и мастерство», - отметил Евгений Бабич.
Победителем соревнований в итоге стал Максим Миронов (Nord Diving club), второе место за Анатолием Егоровым, сотрудником Дудинского Арктического поисково-спасательного отряда МЧС, третье заняла единственная представительница прекрасного пола Екатерина Ермакова, (Nord Diving club).
По ее словам, труднее всего был работать на скорости, когда сбивается дыхание. «Прохождение колец тяжело тем, что нужно проконтролировать свою плавучесть. Да и в конце трассы лодку буксовать тоже непросто, когда силы уже на исходе. Я очень рада результату – дебют на соревнованиях и сразу медаль! Еще и шла первой по жребию. Ребята шутили, мол, дамы вперед. Но если всерьез, все очень поддерживали друг друга».
Организаторы поблагодарили всех дайверов за участие в соревнованиях и пообещали на будущий год и дальше усовершенствовать трассу, чтобы соревнования не теряли для участников интереса.

Просмотров:175
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 27 февраля 2018 
19:04   В Норильске мужчина вызвал «ночную бабочку», но вместо интима получился грабеж 18:44   Жители Красноярского края смогут получить автомобиль за селфи на выборах. В борьбу за главный приз могут включиться и норильчане
18:03   Роспотребнадзор: в Норильске неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом 18:01   В кайерканской детской поликлинике появилось объявление о том, что в связи с ростом заболеваемости отменен день здорового ребенка
17:40   Некоммерческие организации могут получить деньги на свои проекты. В Норильске пройдут конкурсы социальных проектов 17:28   В эти минуты норильские педагоги встречаются с коллегами из Москвы, Мончегорска, Печенгского района, чтобы в рамках ...
17:18   Норильские полицейские разыскивают компанию девочек, одна из которых спрыгнула с балкона многоэтажки на крышу подъезда. Этот факт снял на видео случайный очевидец 16:49   В этот день - 27 февраля 1910 года - родился Витольд Станиславович Непокойчицкий - главный архитектор проекта Норильска и его почетный гражданин, спроектировавший историческую часть города
16:47   «Универсальный код безопасности» осваивают ученики младших классов норильских школ. Открытое занятие по профилактике детского травматизма проходит сегодня в школе №17 16:18   Интернет мошенники не дремлют. Жительница Норильска лишилась более 60 тысяч рублей при попытке сдачи квартиры
16:02   Как устроиться на работу? Выпускники норильских среднетехнических и высших учебных заведений смогут посетить мероприятия краевой акции «Открытые двери» 14:20   Норильчанин лишился пуховика, а вместе с ним и бесконтактной банковской карты. Похититель воспользовался кредиткой для оплаты покупок в магазине.
14:00   Норильские юнармейцы побывали в Кремле. Ребята приняли участие во Всероссийском форуме «Я – Юнармия!». 12:55   Норильская молодёжь может принять участие в работе площадки «Поколение-2030» XV Красноярского экономического форума. Регистрация участников уже открыта.
12:40   МФК «Норильский никель» участвует в розыгрыше Кубка Еременко. 12:35   «Русская армия всех сильней!». В Кайеркане открылась выставка плакатов о лучших образцах советской и русской военной техники.
11:56   Два золота и бронзу привезли норильские спортсмены с первого этапа спартакиады молодежи России по дзюдо, который прошел в Красноярске. 11:28   Нужны удостоверение личности и регистрация по месту жительства или пребывания. В преддверии выборов сотрудники отдела по вопросам миграции напоминают норильчанам правила участия в выборах.
11:19   Бывшая жительница Норильска потеряла деньги из-за собственной беспечности. Женщина забыла отключить сим-карту от мобильного банка и уехала из региона. 11:14   Традиционными соревнованиями в городском бассейне отметили норильские дайверы День защитника Отечества. Турнир прошел не без приятных неожиданностей.
10:39   Сегодня вечером в НАРОДНОМ ШТАБЕ состоится творческая встреча с норильскими фотографами.

 26 февраля 2018 
19:09   Родителей подростков, ставших героями очередного видео в соцсети, оштрафуют. "Оператор" разыскивается. 18:30   По ком бьют санкции? Сенатор Андрей Клишас считает, что западные санкции работают, как бумеранг.
18:27   Подключиться к системе электроснабжения НТЭК стало проще. Правительство упростило гражданам алгоритм подачи заявок для получения техусловий, необходимых для подключения к электросетям. 18:25   АНДРЕЙ КЛИШАС: «Носитель суверенитета России – народ». Прибывший в Норильск сенатор прокомментировал поведение некоторых маргинальных российских ...
18:20   Могут ли западные санкции повлиять на итоги выборов Президента РФ и как с этими выборами связана ... 18:03   Сегодня в Молодежном центре Норильска прошел Урбан-форум, где обсуждались проекты развития и благоустройства города.
17:46   Стартовала процедура досрочного голосования по выборам Президента РФ. Первыми проголосуют жители отдаленных и труднодоступных мест. 17:34   «И снова о любви…». Норильский колледж искусств приглашает на вечер вокальной музыки, посвященный 205-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского.
16:44   Более двух тонн польских яблок уничтожили в Норильске. 16:22   Норильчане могут пожаловаться на качество парфюмерии и косметики.
16:02   Новое штормовое предупреждение ждет нас уже через пару дней. К 1 марта Норильск окажется в центре очередного циклона. 15:55   Первая тысяча бюллетений для голосования на выборах Президента России уже прибыла в Норильск.
15:06   Есть выбор. Норильчане примут участие в общефедеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». 14:46   С явным преимуществом. МФК «Норильский никель» на домашнем паркете побеждает «Ухту» - 5:3 и 5:0.
14:27   Что нам стоит дом построить? В день голосования норильчане смогут принять участие в масштабном опросе о необходимости обновления жилфонда Норильска. 14:21   Вернулись с медалями. Юниорская сборная норильчан по тхэквондо WTF привезла награды различного достоинства с первенства Сибирского федерального округа.
14:05   Урок мужества. Норильские старшеклассники пообщались с автоинспекторами и полицейскими, побывавшими в горячих точках. 13:57   К новым рекордам готовы. 1 марта в Норильске стартует очередной фестиваль ГТО.
13:21   Завтра в Норильске пройдет стратегическая сессия по разработке партнерской программы «Учитель нового поколения». 12:19   Эта служба и опасна и трудна. Талнахские школьники побывали в отделе полиции.
11:58   В Норильск с двухдневным визитом прибыл сенатор Андрей Клишас. 11:56   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет четвертого резидента творческого сезона 2017-2018: сегодня состоится презентация проекта «ЦветНор» художницы Анны Толкачевой (г. Нижний Новгород).
11:12   На севере Таймыра при жесткой посадке вертолета пострадал пассажир. 11:06   В Норильске народные избранники провели встречу с горожанами в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

 22 февраля 2018 
18:25   Два коммерческих маршрута пассажирских перевозок в Норильске остаются под вопросом. 18:11   Житель столицы Красноярского края отсудил у автосалона 400 тысяч за загоревшийся на ходу «Пежо».
18:06   Молодые семьи норильчан с детьми могут претендовать на ипотеку с пониженной ставкой. В Красноярске прошел круглый стол на тему «Ипотека под 6% - это реально!». 17:19   Ученики норильского полицейского класса побывали на уроке мужества у стражей порядка и воинов–интернационалистов.
17:05   В полиции Норильска прокомментировали сообщение о якобы убийстве собаки.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх