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27 февраля 2018, 11:19



Бывшая жительница Норильска потеряла деньги из-за собственной беспечности. Женщина забыла отключить сим-карту от мобильного банка и уехала из региона.

Спустя какое-то время новый владелец получил на свой телефон сообщение о перечислении на счет 14,5 тысячи рублей. Он тут же перевел 10 тысяч на собственный счет. Однако вскоре его разыскали правоохранители и предъявили обвинение в тайном хищении чужого имущества. Суд определил ему наказание - три года в колонии поселения, говорится в сообщении.

Просмотров:304 Женщина пользовалась мобильным банком, который подключила к номеру своей сим-карты. Переехав в Северную Осетию, там она приобрела новую сим-карту, а старая за истечением срока давности поступила в распоряжение оператора, который продал ее следующему абоненту, сообщает "АиФ Красноярск" со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.Спустя какое-то время новый владелец получил на свой телефон сообщение о перечислении на счет 14,5 тысячи рублей. Он тут же перевел 10 тысяч на собственный счет. Однако вскоре его разыскали правоохранители и предъявили обвинение в тайном хищении чужого имущества. Суд определил ему наказание - три года в колонии поселения, говорится в сообщении.