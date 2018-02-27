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27 февраля 2018, 11:28



Нужны удостоверение личности и регистрация по месту жительства или пребывания. В преддверии выборов сотрудники отдела по вопросам миграции напоминают норильчанам правила участия в выборах.

Недействительными считаются паспорта, которые не заменены по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста, при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола, сведений о дате, месте рождения, при внесении сведений, отметок или записей, не предусмотренных законодательством. С заявлением о замене паспорта либо о регистрации по месту жительства, месту пребывания можно обратиться через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru. Преимуществом получения услуг в электронном виде является сокращение сроков получения документов и возможность оплаты государственной пошлины со скидкой 30%. Кроме того, по вопросу замены недействительного паспорта и регистрации гражданам необходимо обращаться в подразделения КГБУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг» и подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Красноярского края. На срок оформления паспорта выдается временное удостоверение личности, по которому также можно проголосовать. В день проведения выборов 18 марта 2018 года отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Норильску, как и соответствующие подразделения по всему краю, будет работать с 8.00 до 20.00.

Просмотров:203 Участие в выборах по недействительным паспортам гражданина Российской Федерации, а также без регистрации по месту жительства или пребывания невозможно. Для осуществления своих избирательных прав гражданам необходимо своевременно обратиться по вопросам документирования и регистрации, отмечают в отделе по вопросам миграции ОМВД России по г. Норильску.Недействительными считаются паспорта, которые не заменены по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста, при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола, сведений о дате, месте рождения, при внесении сведений, отметок или записей, не предусмотренных законодательством.С заявлением о замене паспорта либо о регистрации по месту жительства, месту пребывания можно обратиться через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru. Преимуществом получения услуг в электронном виде является сокращение сроков получения документов и возможность оплаты государственной пошлины со скидкой 30%.Кроме того, по вопросу замены недействительного паспорта и регистрации гражданам необходимо обращаться в подразделения КГБУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг» и подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Красноярского края.На срок оформления паспорта выдается временное удостоверение личности, по которому также можно проголосовать.В день проведения выборов 18 марта 2018 года отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Норильску, как и соответствующие подразделения по всему краю, будет работать с 8.00 до 20.00.