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27 февраля 2018, 11:56



Два золота и бронзу привезли норильские спортсмены с первого этапа спартакиады молодежи России по дзюдо, который прошел в Красноярске.

Впереди у ребят подготовка ко второму этапу спартакиады, который пройдет в мае в Бурятии, в Улан-Удэ.

Просмотров:154 Все трое – дебютанты спартакиады, воспитанники кайерканской ДЮСШ № 5, занимающиеся у тренера Даниса Манашова. По итогам выступлений победителями в своих весовых категориях стали Александр Никонов (категория 55 кг) и Оксана Паскарелова (44 кг). Мурад Халилов в категории 55 кг стал третьим.Впереди у ребят подготовка ко второму этапу спартакиады, который пройдет в мае в Бурятии, в Улан-Удэ.