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27 февраля 2018, 12:35



«Русская армия всех сильней!». В Кайеркане открылась выставка плакатов о лучших образцах советской и русской военной техники.

В концерте приняли участие норильские коллективы: шоу-дефиле «БрассБанда», городская хоровая академическая капелла Олега Морозова, хореографический ансамбль «Оганер», вокальный ансамбль «Норильчаночка» и другие. Кульминацией концерта стали воспоминания о боях под Берлином в 1945 году ветерана ВОВ Виктора Николаевича Грекова. Выставку плакатов разместили в фойе КДЦ. Все желающие могут посетить ее в рабочие дни Центра с 9 до 21 часа. Вход на выставку бесплатный.

Просмотров:200 Ее презентация состоялась в КДЦ «Юбилейный» во время праздничной программы, посвященной Дню защитника Отечества. Гостей праздника поздравили заместитель главы города Норильска Елена Недбайло и депутат Норильского городского Совета депутатов Роман Сербин.В концерте приняли участие норильские коллективы: шоу-дефиле «БрассБанда», городская хоровая академическая капелла Олега Морозова, хореографический ансамбль «Оганер», вокальный ансамбль «Норильчаночка» и другие.Кульминацией концерта стали воспоминания о боях под Берлином в 1945 году ветерана ВОВ Виктора Николаевича Грекова.Выставку плакатов разместили в фойе КДЦ. Все желающие могут посетить ее в рабочие дни Центра с 9 до 21 часа. Вход на выставку бесплатный.