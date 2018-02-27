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27 февраля 2018, 12:40



МФК «Норильский никель» участвует в розыгрыше Кубка Еременко.

По регламенту соревнований команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков. Турнир проходит в подмосковном Щелково и продлится до 2 марта.

Просмотров:152 В международном турнире, проводимом под эгидой Ассоциации мини–футбола России, принимают участие четыре клуба. Помимо «Норникеля» это «КПРФ», алма-атинский «Кайрат» и латвийский «Никарс».По регламенту соревнований команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков. Турнир проходит в подмосковном Щелково и продлится до 2 марта.