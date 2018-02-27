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27 февраля 2018, 12:55



Норильская молодёжь может принять участие в работе площадки «Поколение-2030» XV Красноярского экономического форума. Регистрация участников уже открыта.

Чтобы стать участником форума, необходимо пройти конкурсный отбор. По его условиям претенденты – граждане России и других стран в возрасте от 18 до 30 лет должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью на тему «Предпринимательство в России». Далее участникам форума присвоят статус «гостя» или «лидера». В первую категорию войдут более 1000 человек. Это слушатели площадки, которые смогут задать спикерам вопросы. В категорию «лидер» по итогам отбора войдут 20 человек. Молодые люди приедут в краевую столицу заблаговременно, чтобы в ходе форсайт-сессии выработать предложения по заданной теме. В день проведения форума «лидеры» выступят в качестве спикеров и представят разработанные ими тезисы. Кроме того, у них будет возможность стать участниками последующей деловой двухдневной программы XV Красноярского экономического форума. Тема молодежной площадки в этом году – «Экономика будущего». Участники площадки обсудят механизмы взаимодействия молодёжи с предпринимательским сообществом, говорится в сообщении.

Просмотров:191 Регистрация заявок на участие в молодежной площадке «Поколение-2030», которая пройдет 12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума, принимаются до 25 марта на официальном сайте площадки: http://поколение-2030.рф/, сообщает НИА-Красноярск.Чтобы стать участником форума, необходимо пройти конкурсный отбор. По его условиям претенденты – граждане России и других стран в возрасте от 18 до 30 лет должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью на тему «Предпринимательство в России».Далее участникам форума присвоят статус «гостя» или «лидера». В первую категорию войдут более 1000 человек. Это слушатели площадки, которые смогут задать спикерам вопросы. В категорию «лидер» по итогам отбора войдут 20 человек. Молодые люди приедут в краевую столицу заблаговременно, чтобы в ходе форсайт-сессии выработать предложения по заданной теме.В день проведения форума «лидеры» выступят в качестве спикеров и представят разработанные ими тезисы. Кроме того, у них будет возможность стать участниками последующей деловой двухдневной программы XV Красноярского экономического форума.Тема молодежной площадки в этом году – «Экономика будущего». Участники площадки обсудят механизмы взаимодействия молодёжи с предпринимательским сообществом, говорится в сообщении.