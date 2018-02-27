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27 февраля 2018, 14:00



Норильские юнармейцы побывали в Кремле. Ребята приняли участие во Всероссийском форуме «Я – Юнармия!».

«Поразили масштабы и организованность мероприятия. В очередной раз мы убедились в правильности и актуальности нашей деятельности, узнали много нового. Ну и, конечно же, на ребят произвело настоящий фурор приглашение в Кремль, где президент Путин вручал государственные награды отличившимся россиянам и отметил значимость нашего движения», - рассказал «Норильским новостям» начальник норильского штаба Юнармии Павел Большаков. Напомним, в Норильске отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» появилось летом 2017 года и на сегодняшний день объединяет порядка 230 школьников.

Просмотров:192 Первый молодежный патриотический форум «Я – Юнармия!» прошел в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в подмосковной Кубинке с участием более восьми тысяч человек: юнармейцев, кадетов и суворовцев со всей страны. Норильскую делегацию представляли семь человек. Для участников форума была подготовлена насыщенная образовательная программа, практические занятия по основным направлениям деятельности движения: лидерство и гражданский патриотизм, киберспорт, профориентация, инновационное и научно-техническое творчество, военно-спортивное направление, экология и так далее, а также мастер-классы с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, политиками, учеными и космонавтами. Кульминацией поездки стало приглашение юнармейцев в Кремль на торжественную встречу с президентом России Владимиром Путиным.«Поразили масштабы и организованность мероприятия. В очередной раз мы убедились в правильности и актуальности нашей деятельности, узнали много нового. Ну и, конечно же, на ребят произвело настоящий фурор приглашение в Кремль, где президент Путин вручал государственные награды отличившимся россиянам и отметил значимость нашего движения», - рассказал «Норильским новостям» начальник норильского штаба Юнармии Павел Большаков.Напомним, в Норильске отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» появилось летом 2017 года и на сегодняшний день объединяет порядка 230 школьников.