Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 февраля 2018, 14:20



Норильчанин лишился пуховика, а вместе с ним и бесконтактной банковской карты. Похититель воспользовался кредиткой для оплаты покупок в магазине.

В полицию мужчина обратился спустя месяц после получения в банке сведений о снятии с карты 87,5 тысячи рублей. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Кайеркана. Чужой пуховик ему не подошел, и он его выбросил, а вот найденную во внутреннем кармане банковскую карту, оснащенную бесконтактной технологией оплаты, оставил себе. Несколько дней парень рассчитывался ей за товары в магазинах, а потом тоже выбросил.

Просмотров:229 Сообщение о хищении денежных средств с банковской карты поступило в дежурную часть кайерканского отдела полиции от 40-летнего мужчины. Он рассказал, что когда возвращался домой, увидел около дверей в подъезд ванну. Решил ее забрать себе. А чтобы не испортить верхнюю одежду во время перетаскивания ванны, мужчина снял пуховик и повесил его на лестнице в подъезде. Вернувшись через 10 минут, кайерканец обнаружил, что вещь пропала.В полицию мужчина обратился спустя месяц после получения в банке сведений о снятии с карты 87,5 тысячи рублей.Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Кайеркана. Чужой пуховик ему не подошел, и он его выбросил, а вот найденную во внутреннем кармане банковскую карту, оснащенную бесконтактной технологией оплаты, оставил себе. Несколько дней парень рассчитывался ей за товары в магазинах, а потом тоже выбросил.