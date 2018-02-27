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27 февраля 2018, 16:02



Как устроиться на работу? Выпускники норильских среднетехнических и высших учебных заведений смогут посетить мероприятия краевой акции «Открытые двери»

В Норильске первая встреча пройдет завтра, 28 февраля в политехническом колледже. К выпускникам учебного заведения придут специалисты центра занятости и потенциальные работодатели. Процедура трудоустройства у студентов еще впереди, но ценную информацию, как правильно искать работу, как написать резюме, как пройти собеседование, им готовы дать уже сегодня. Как отметила начальник отдела профобучения и профконсультирования безработных норильского центра занятости Оксана Михайленко, работу с норильским студентами городской центр занятости ведет регулярно. Осенью проводится двухмесячная акция «Новые рубежи», в ходе которой специалисты определяют так называемый фронт работ. В середине учебного года дают консультации, проводят тренинги и проводят другие мероприятия, как в нынешнюю акцию «Открытые двери», а по весне начинают отслеживать, как идет трудоустройство выпускников. Те же ребята, которые не смогли трудоустроиться самостоятельно, становятся на учет в центр занятости. Статистика, кстати, не такая уж и устрашающая. К примеру, на 1 января 2018 года в учреждении было зарегистрировано 976 безработных. Из них выпускников местных учебных заведений всего 50 человек (16 с высшим образованием и 34 – со средне-профессиональным). Примерно такая же картина была и год назад. Из 980 безработных, состоящих на учете на 01 января 2017 года, выпускников было 63 человека. Если говорить о том, какой процент выпускников не могут трудоустроиться на территории самостоятельно, то и здесь отмечается некое постоянство. Практически не приходят в центр занятости выпускники медучилища, педколледжа и колледжа искусств. Со студенческой скамьи все они уходят прямиком на рабочие места. Неплохо идет трудоустройство выпускников с техническими специальностями, востребованными на территории. Перспективных ребят работодатели примечают еще во время практики и к моменту выпуска их уже ждут рабочие места. А вот обладатели гуманитарных профессий – менеджеры и экономисты, как раз и являются основными претендентами на статус «безработный». Найти работу им помогают специалисты центра занятости, предлагают выпускникам разные варианты, в том числе переобучение, включение в кадровый резерв, или работу не по специальности. Разнится процент трудоустраиваемости выпускников высших и средне специальных учебных заведений, отметила начальник отдела мониторинга ранка труда и программ занятости Александра Антуфьева. К примеру, в прошлом году норильский индустриальный институт выпустил 235 специалистов, из них не смогли трудоустроиться самостоятельно 38 человек (16%). Из них работу через центр занятости нашли 24 человека (63%). В ПТК из 187 выпускников в центр занятости обратились 43 человека (22%), из них трудоустроено 19 (44%). Норильский техникум промышленных технологий и связи закончили в прошлом году 266 человек и 84 (31%), не сумев трудоустроиться самостоятельно, пришли на биржу труда. Работу помогли найти 27 (32%) молодым специалистам. То есть, все-таки более востребованы специалисты с высшим образованием, подытожила Александра Антуфьева. Кстати, ближайшая ярмарка вакансий для выпускников норильских учебных заведений пройдет в пятницу 2 марта в рамках акции «Открытые двери». Всех соискателей ждут на первом этаже центра занятости в 11.00. Напомним, акцию «Открытые двери» в Красноярском крае проводит Агентство труда и занятости населения. Направлена акция на подготовку к выходу на работу студентов-старшекурсников учебных заведений среднего профессионального и высшего образований, а также – на трудоустройство и адаптацию выпускников на их первом рабочем месте.

Просмотров:148 Акция «Открытые двери» продлится до 7 марта. Мероприятия для молодых специалистов будут проходить в учебных заведениях, центрах занятости, социальных учреждениях края. Студенты и выпускники смогут побывать на ярмарках вакансий, побеседовать с потенциальными работодателями и устроиться на работу или оказаться в кадровом резерве. Также для участников акции проведут различные занятия, тренинги и экскурсии на предприятия.В Норильске первая встреча пройдет завтра, 28 февраля в политехническом колледже. К выпускникам учебного заведения придут специалисты центра занятости и потенциальные работодатели. Процедура трудоустройства у студентов еще впереди, но ценную информацию, как правильно искать работу, как написать резюме, как пройти собеседование, им готовы дать уже сегодня.Как отметила начальник отдела профобучения и профконсультирования безработных норильского центра занятости Оксана Михайленко, работу с норильским студентами городской центр занятости ведет регулярно. Осенью проводится двухмесячная акция «Новые рубежи», в ходе которой специалисты определяют так называемый фронт работ. В середине учебного года дают консультации, проводят тренинги и проводят другие мероприятия, как в нынешнюю акцию «Открытые двери», а по весне начинают отслеживать, как идет трудоустройство выпускников.Те же ребята, которые не смогли трудоустроиться самостоятельно, становятся на учет в центр занятости. Статистика, кстати, не такая уж и устрашающая. К примеру, на 1 января 2018 года в учреждении было зарегистрировано 976 безработных. Из них выпускников местных учебных заведений всего 50 человек (16 с высшим образованием и 34 – со средне-профессиональным). Примерно такая же картина была и год назад. Из 980 безработных, состоящих на учете на 01 января 2017 года, выпускников было 63 человека.Если говорить о том, какой процент выпускников не могут трудоустроиться на территории самостоятельно, то и здесь отмечается некое постоянство.Практически не приходят в центр занятости выпускники медучилища, педколледжа и колледжа искусств. Со студенческой скамьи все они уходят прямиком на рабочие места. Неплохо идет трудоустройство выпускников с техническими специальностями, востребованными на территории. Перспективных ребят работодатели примечают еще во время практики и к моменту выпуска их уже ждут рабочие места. А вот обладатели гуманитарных профессий – менеджеры и экономисты, как раз и являются основными претендентами на статус «безработный». Найти работу им помогают специалисты центра занятости, предлагают выпускникам разные варианты, в том числе переобучение, включение в кадровый резерв, или работу не по специальности.Разнится процент трудоустраиваемости выпускников высших и средне специальных учебных заведений, отметила начальник отдела мониторинга ранка труда и программ занятости Александра Антуфьева.К примеру, в прошлом году норильский индустриальный институт выпустил 235 специалистов, из них не смогли трудоустроиться самостоятельно 38 человек (16%). Из них работу через центр занятости нашли 24 человека (63%).В ПТК из 187 выпускников в центр занятости обратились 43 человека (22%), из них трудоустроено 19 (44%).Норильский техникум промышленных технологий и связи закончили в прошлом году 266 человек и 84 (31%), не сумев трудоустроиться самостоятельно, пришли на биржу труда. Работу помогли найти 27 (32%) молодым специалистам.То есть, все-таки более востребованы специалисты с высшим образованием, подытожила Александра Антуфьева.Кстати, ближайшая ярмарка вакансий для выпускников норильских учебных заведений пройдет в пятницу 2 марта в рамках акции «Открытые двери». Всех соискателей ждут на первом этаже центра занятости в 11.00.Напомним, акцию «Открытые двери» в Красноярском крае проводит Агентство труда и занятости населения. Направлена акция на подготовку к выходу на работу студентов-старшекурсников учебных заведений среднего профессионального и высшего образований, а также – на трудоустройство и адаптацию выпускников на их первом рабочем месте.