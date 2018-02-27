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27 февраля 2018, 16:18

Интернет мошенники не дремлют. Жительница Норильска лишилась более 60 тысяч рублей при попытке сдачи квартиры


57–летняя жительница Норильска обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о факте мошенничества. Как рассказала женщина, на популярном сайте бесплатных объявлений в сети Интернет она разместила информацию о сдаче в аренду квартиры. Буквально через полчаса после размещения ей позвонил молодой человек. Звонивший сообщил, что прилетает в Норильск в командировку и желает на длительный срок снять квартиру, оплачивать которую будет его организация. В связи с чем мужчине, по его словам, нужно было срочно перевести владелице жилплощади аванс, а чек передать в бухгалтерию. Для внесения средств мужчина попросил номер и срок действия банковской карты, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
Потерпевшая продиктовала нужные сведения, после чего, продолжая телефонный разговор с потенциальным съемщиком, сообщила ему все приходящие ей в виде смс пин-коды для входа в онлайн-банк, в котором злоумышленник зарегистрировал женщину прямо во время их общения. Потерпевшая не почувствовала неладного, поскольку мужчина действительно перевел женщине часть суммы в виде залога. Однако несколько минут спустя перезвонил и, разыгрывая крайние переживания, сообщил, что произошла ошибка и с другого счета женщины на его счет поступила сумма в 131 тысячу рублей. В то же время с его счета в ее адрес списаны все имевшиеся сбережения - 90 тысяч.
Поскольку на втором счету женщины действительно содержалась озвученная сумма, женщина испугалась и начала слепо выполнять все действия, продиктованные мошенником. Она поехала к банкомату и попыталась перевести на номер телефона злоумышленника сумму, специально снятую ею наличными. Поскольку потерпевшая спешила и неверно выполнила ряд операций, купюроприемник автоматически поглотил часть денежных средств. В панике женщина позвонила на горячую линию банка и уже в телефонном разговоре с оператором узнала, что с её счётов списываются деньги, по не производимым ею операциям. Специалист банка успела заблокировать карты норильчанки до тех пор, пока со счетов не были списаны все средства. Всего женщина лишилась 64 тысяч рублей, после чего и обратилась в полицию.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».
Полицейские напоминают, что объявления в сети Интернет очень часто используются мошенниками для получения данных, достаточных для хищения денежных средств со счетов. В случае, если неизвестные вам лица попытаются получить от вас сведения о банковской карте, предлагают пройти к банкомату и совершить какие-либо операции, просят сообщить коды которые приходят к вам на телефон, без промедлений прекращайте разговор.
Помните, преступление проще предотвратить, чем раскрыть, кроме того, задержание мошенников не гарантирует возмещение ущерба, причиненного ими потерпевшим!

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