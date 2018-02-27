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27 февраля 2018, 16:47



«Универсальный код безопасности» осваивают ученики младших классов норильских школ. Открытое занятие по профилактике детского травматизма проходит сегодня в школе №17

Важно отметить, что помимо 13 педагогов из трех школ, прошедших обучение по этой программе в рамках повышения квалификации, обучать детей правильному поведению может и девятиклассник из 6-ой школы Игорь Скумин. Сам побывавший в сложной ситуации – провалился под лед на озере Долгом и чуть не утонул – подросток искренне заинтересовался темой безопасности и тем, как понятно и доступно можно донести до детей необходимую информацию о правильном поведении. Помимо Норильска программа «Универсальный код безопасности» реализуется в Москве и Челябинске. В Нашем городе проект был запущен благодаря полученному 17-ой школой гранта в размере одного миллиона рублей в рамках программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».

Просмотров:131 Образовательный проект «Универсальный код безопасности» направлен на формирование у детей стойких навыков безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях. Выполняя различные задания по теме, младшие школьники становятся более внимательными и наблюдательными. В игровой форме отрабатываются конкретные навыки, помогающие снизить риск травм. Учащиеся первых - четвертых классов школ 17, 16, 23, в которых внедрен этот проект, более ответственно стали относиться к собственной жизни и здоровью.Важно отметить, что помимо 13 педагогов из трех школ, прошедших обучение по этой программе в рамках повышения квалификации, обучать детей правильному поведению может и девятиклассник из 6-ой школы Игорь Скумин. Сам побывавший в сложной ситуации – провалился под лед на озере Долгом и чуть не утонул – подросток искренне заинтересовался темой безопасности и тем, как понятно и доступно можно донести до детей необходимую информацию о правильном поведении.Помимо Норильска программа «Универсальный код безопасности» реализуется в Москве и Челябинске. В Нашем городе проект был запущен благодаря полученному 17-ой школой гранта в размере одного миллиона рублей в рамках программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».