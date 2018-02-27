Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 февраля 2018, 16:49

В этот день - 27 февраля 1910 года - родился Витольд Станиславович Непокойчицкий - главный архитектор проекта Норильска и его почетный гражданин, спроектировавший историческую часть города


Витольд Непокойчицкий приехал в Норильск с женой - архитектором Лидией Миненко - в 1939 году, вскоре после окончания Ленинградского института инженеров промышленного строительства. Он работал в проектной конторе комбината, руководил группами гражданского проектирования, планировки Норильска, был один из авторов генплана города.
Именно Непокойчицкий увидел Норильск таким, каким его построили, в исторической части города не найдется, пожалуй, ни одного здания, к которому он так или иначе не приложил руку. Достаточно сказать, что как руководитель он утверждал и подписывал все проекты гражданских построек Норильска. Непокойчицкому и Миненко, приехавшим из города на Ниве, ставят в заслугу схожесть первых площадей Норильска с ленинградской архитектурой. Еще Витольд Станиславович был одним из одиннадцати норильчан, которые в 1966 году получили Ленинскую премию за разработку теории и практики возведения зданий на вечной мерзлоте.

Просмотров:134
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 27 февраля 2018 
19:04   В Норильске мужчина вызвал «ночную бабочку», но вместо интима получился грабеж 18:44   Жители Красноярского края смогут получить автомобиль за селфи на выборах. В борьбу за главный приз могут включиться и норильчане
18:03   Роспотребнадзор: в Норильске неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом 18:01   В кайерканской детской поликлинике появилось объявление о том, что в связи с ростом заболеваемости отменен день здорового ребенка
17:40   Некоммерческие организации могут получить деньги на свои проекты. В Норильске пройдут конкурсы социальных проектов 17:28   В эти минуты норильские педагоги встречаются с коллегами из Москвы, Мончегорска, Печенгского района, чтобы в рамках ...
17:18   Норильские полицейские разыскивают компанию девочек, одна из которых спрыгнула с балкона многоэтажки на крышу подъезда. Этот факт снял на видео случайный очевидец 16:49   В этот день - 27 февраля 1910 года - родился Витольд Станиславович Непокойчицкий - главный архитектор проекта Норильска и его почетный гражданин, спроектировавший историческую часть города
16:47   «Универсальный код безопасности» осваивают ученики младших классов норильских школ. Открытое занятие по профилактике детского травматизма проходит сегодня в школе №17 16:18   Интернет мошенники не дремлют. Жительница Норильска лишилась более 60 тысяч рублей при попытке сдачи квартиры
16:02   Как устроиться на работу? Выпускники норильских среднетехнических и высших учебных заведений смогут посетить мероприятия краевой акции «Открытые двери» 14:20   Норильчанин лишился пуховика, а вместе с ним и бесконтактной банковской карты. Похититель воспользовался кредиткой для оплаты покупок в магазине.
14:00   Норильские юнармейцы побывали в Кремле. Ребята приняли участие во Всероссийском форуме «Я – Юнармия!». 12:55   Норильская молодёжь может принять участие в работе площадки «Поколение-2030» XV Красноярского экономического форума. Регистрация участников уже открыта.
12:40   МФК «Норильский никель» участвует в розыгрыше Кубка Еременко. 12:35   «Русская армия всех сильней!». В Кайеркане открылась выставка плакатов о лучших образцах советской и русской военной техники.
11:56   Два золота и бронзу привезли норильские спортсмены с первого этапа спартакиады молодежи России по дзюдо, который прошел в Красноярске. 11:28   Нужны удостоверение личности и регистрация по месту жительства или пребывания. В преддверии выборов сотрудники отдела по вопросам миграции напоминают норильчанам правила участия в выборах.
11:19   Бывшая жительница Норильска потеряла деньги из-за собственной беспечности. Женщина забыла отключить сим-карту от мобильного банка и уехала из региона. 11:14   Традиционными соревнованиями в городском бассейне отметили норильские дайверы День защитника Отечества. Турнир прошел не без приятных неожиданностей.
10:39   Сегодня вечером в НАРОДНОМ ШТАБЕ состоится творческая встреча с норильскими фотографами.

 26 февраля 2018 
19:09   Родителей подростков, ставших героями очередного видео в соцсети, оштрафуют. "Оператор" разыскивается. 18:30   По ком бьют санкции? Сенатор Андрей Клишас считает, что западные санкции работают, как бумеранг.
18:27   Подключиться к системе электроснабжения НТЭК стало проще. Правительство упростило гражданам алгоритм подачи заявок для получения техусловий, необходимых для подключения к электросетям. 18:25   АНДРЕЙ КЛИШАС: «Носитель суверенитета России – народ». Прибывший в Норильск сенатор прокомментировал поведение некоторых маргинальных российских ...
18:20   Могут ли западные санкции повлиять на итоги выборов Президента РФ и как с этими выборами связана ... 18:03   Сегодня в Молодежном центре Норильска прошел Урбан-форум, где обсуждались проекты развития и благоустройства города.
17:46   Стартовала процедура досрочного голосования по выборам Президента РФ. Первыми проголосуют жители отдаленных и труднодоступных мест. 17:34   «И снова о любви…». Норильский колледж искусств приглашает на вечер вокальной музыки, посвященный 205-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского.
16:44   Более двух тонн польских яблок уничтожили в Норильске. 16:22   Норильчане могут пожаловаться на качество парфюмерии и косметики.
16:02   Новое штормовое предупреждение ждет нас уже через пару дней. К 1 марта Норильск окажется в центре очередного циклона. 15:55   Первая тысяча бюллетений для голосования на выборах Президента России уже прибыла в Норильск.
15:06   Есть выбор. Норильчане примут участие в общефедеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». 14:46   С явным преимуществом. МФК «Норильский никель» на домашнем паркете побеждает «Ухту» - 5:3 и 5:0.
14:27   Что нам стоит дом построить? В день голосования норильчане смогут принять участие в масштабном опросе о необходимости обновления жилфонда Норильска. 14:21   Вернулись с медалями. Юниорская сборная норильчан по тхэквондо WTF привезла награды различного достоинства с первенства Сибирского федерального округа.
14:05   Урок мужества. Норильские старшеклассники пообщались с автоинспекторами и полицейскими, побывавшими в горячих точках. 13:57   К новым рекордам готовы. 1 марта в Норильске стартует очередной фестиваль ГТО.
13:21   Завтра в Норильске пройдет стратегическая сессия по разработке партнерской программы «Учитель нового поколения». 12:19   Эта служба и опасна и трудна. Талнахские школьники побывали в отделе полиции.
11:58   В Норильск с двухдневным визитом прибыл сенатор Андрей Клишас. 11:56   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет четвертого резидента творческого сезона 2017-2018: сегодня состоится презентация проекта «ЦветНор» художницы Анны Толкачевой (г. Нижний Новгород).
11:12   На севере Таймыра при жесткой посадке вертолета пострадал пассажир. 11:06   В Норильске народные избранники провели встречу с горожанами в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

 22 февраля 2018 
18:25   Два коммерческих маршрута пассажирских перевозок в Норильске остаются под вопросом. 18:11   Житель столицы Красноярского края отсудил у автосалона 400 тысяч за загоревшийся на ходу «Пежо».
18:06   Молодые семьи норильчан с детьми могут претендовать на ипотеку с пониженной ставкой. В Красноярске прошел круглый стол на тему «Ипотека под 6% - это реально!». 17:19   Ученики норильского полицейского класса побывали на уроке мужества у стражей порядка и воинов–интернационалистов.
17:05   В полиции Норильска прокомментировали сообщение о якобы убийстве собаки.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх