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27 февраля 2018, 16:49



В этот день - 27 февраля 1910 года - родился Витольд Станиславович Непокойчицкий - главный архитектор проекта Норильска и его почетный гражданин, спроектировавший историческую часть города

Именно Непокойчицкий увидел Норильск таким, каким его построили, в исторической части города не найдется, пожалуй, ни одного здания, к которому он так или иначе не приложил руку. Достаточно сказать, что как руководитель он утверждал и подписывал все проекты гражданских построек Норильска. Непокойчицкому и Миненко, приехавшим из города на Ниве, ставят в заслугу схожесть первых площадей Норильска с ленинградской архитектурой. Еще Витольд Станиславович был одним из одиннадцати норильчан, которые в 1966 году получили Ленинскую премию за разработку теории и практики возведения зданий на вечной мерзлоте.

Просмотров:134 Витольд Непокойчицкий приехал в Норильск с женой - архитектором Лидией Миненко - в 1939 году, вскоре после окончания Ленинградского института инженеров промышленного строительства. Он работал в проектной конторе комбината, руководил группами гражданского проектирования, планировки Норильска, был один из авторов генплана города.Именно Непокойчицкий увидел Норильск таким, каким его построили, в исторической части города не найдется, пожалуй, ни одного здания, к которому он так или иначе не приложил руку. Достаточно сказать, что как руководитель он утверждал и подписывал все проекты гражданских построек Норильска. Непокойчицкому и Миненко, приехавшим из города на Ниве, ставят в заслугу схожесть первых площадей Норильска с ленинградской архитектурой. Еще Витольд Станиславович был одним из одиннадцати норильчан, которые в 1966 году получили Ленинскую премию за разработку теории и практики возведения зданий на вечной мерзлоте.