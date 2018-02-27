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27 февраля 2018, 17:18



Норильские полицейские разыскивают компанию девочек, одна из которых спрыгнула с балкона многоэтажки на крышу подъезда. Этот факт снял на видео случайный очевидец

«Со вчерашнего дня сотрудниками отдела полиции № 3 проводят работу по данному видеоматериалу. Совместно с представителями учреждений образования устанавливаются личности подростков, запечатленных на видеофрагменте. По предварительным данным, видео происшествия сделано не в последние дни, а в то время, когда количество снега было меньшим, погодные условия могли быть иными, а дети могли носить другую одежду», - сообщили в ОМВД РФ по Норильску. Когда личности подростков будут выяснены, с ними и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проведут профилактическую работу с привлечением педагогов учебных учреждений и представителей служб системы профилактики. Также сотрудники отдела полиции № 3 направили в управляющую компанию рекомендацию о своевременной уборке территории, в том числе надлежащей расчистке объектов от обильного снежного покрова. Полицейские в очередной раз обращаются к жителям Норильска с убедительной просьбой в первую очередь сообщать о происшествиях, свидетелями которым они становятся, по телефонам дежурной части Отдела МВД: 102 или на единый телефон диспетчерской службы: 112.

Просмотров:159 В кадре трое девочек, находящихся на балконе третьего этажа дома по Строительной, 20, в Кайеркане. Одна из них перелезает через ограждение и прыгает в сугроб на крыше крыльца, этажом ниже. Спрыгнув, она кубарем скатывается по снежной насыпи, оказываясь на самом краю крыши.«Со вчерашнего дня сотрудниками отдела полиции № 3 проводят работу по данному видеоматериалу. Совместно с представителями учреждений образования устанавливаются личности подростков, запечатленных на видеофрагменте. По предварительным данным, видео происшествия сделано не в последние дни, а в то время, когда количество снега было меньшим, погодные условия могли быть иными, а дети могли носить другую одежду», - сообщили в ОМВД РФ по Норильску.Когда личности подростков будут выяснены, с ними и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проведут профилактическую работу с привлечением педагогов учебных учреждений и представителей служб системы профилактики.Также сотрудники отдела полиции № 3 направили в управляющую компанию рекомендацию о своевременной уборке территории, в том числе надлежащей расчистке объектов от обильного снежного покрова.Полицейские в очередной раз обращаются к жителям Норильска с убедительной просьбой в первую очередь сообщать о происшествиях, свидетелями которым они становятся, по телефонам дежурной части Отдела МВД: 102 или на единый телефон диспетчерской службы: 112.