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27 февраля 2018, 17:28



В эти минуты норильские педагоги встречаются с коллегами из Москвы, Мончегорска, Печенгского района, чтобы в рамках стратегической сессии «Учитель нового поколения» разработать новую программу развития системы образования

«Администрация города заинтересована в организации такого рода стратегической сессии, потому что понимает необходимость привлечения на территорию методистов, которые помогли бы в итоге разработать программу, демонстрирующую нам учителя нового поколения, - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. - Я только вернулась из Москвы с большой международной конференции, которая называлась «Тенденции развития образования-2018». Там обсуждалось, что сегодня подходы к образованию меняются в качественную сторону, нам необходимо видеть в классах нового учителя, а во главе школы - нового руководителя». Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля», обозначая цели мероприятия, отметил: «Мы обсуждаем новые тренды, возможности, которые существуют в образовании России, что из этого может быть применено в Норильске. Мы ждем, что данная сессия станет новым совместным полноценным проектом с Фондом Кудрина, который пойдет на пользу образования в Норильске и Мурманской области». «Мы все понимаем, что мир меняется очень быстро, и школа должна соответствовать темпам современной жизни, - говорит Павел Сергоманов, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ. - Нам важно, чтобы у детей было больше творчества, больше навыков работы в команде, коммуникации, общения, доброй атмосферы. На сессии мы хотим обсудить, в какую сторону лучше двигаться, какие направления будут перспективными для города». Федор Шеберстов, партнер компании Odgers Berndtson, председатель Управляющего Совета программы «Учитель для России», поделился конкретными наработками, идеями, которые могли бы эффективно работать и на Севере. «Мы разработали программу, которая обращается к выпускникам лучших вузов страны, в том числе и не педагогических, чтобы они шли работать учителями в обычные школы. Программа уже действует в Калужской, Тамбовской и Воронежской областях - в городских и сельских школах. Проект рассчитан на школы с невысоким академическим результатом». «Мы надеемся на то, что результат будет практическим, что какие-то элементы того, что мы сегодня сделаем, войдут в программу или в стратегии развития школ, - отмечает Андрей Колин, начальник управления образования Норильска.

Просмотров:105 В лекционном зале Публичной библиотеки собралось около полусотни педагогов и специалистов системы образования, заинтересованных в переменах к лучшему, в том, чтобы двигаться вперед в соответствии с требованиями современной жизни. Такая сессия стала возможна, благодаря администрации Норильска и управлению благотворительных программ «Норникеля».«Администрация города заинтересована в организации такого рода стратегической сессии, потому что понимает необходимость привлечения на территорию методистов, которые помогли бы в итоге разработать программу, демонстрирующую нам учителя нового поколения, - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. - Я только вернулась из Москвы с большой международной конференции, которая называлась «Тенденции развития образования-2018». Там обсуждалось, что сегодня подходы к образованию меняются в качественную сторону, нам необходимо видеть в классах нового учителя, а во главе школы - нового руководителя».Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля», обозначая цели мероприятия, отметил: «Мы обсуждаем новые тренды, возможности, которые существуют в образовании России, что из этого может быть применено в Норильске. Мы ждем, что данная сессия станет новым совместным полноценным проектом с Фондом Кудрина, который пойдет на пользу образования в Норильске и Мурманской области».«Мы все понимаем, что мир меняется очень быстро, и школа должна соответствовать темпам современной жизни, - говорит Павел Сергоманов, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ. - Нам важно, чтобы у детей было больше творчества, больше навыков работы в команде, коммуникации, общения, доброй атмосферы. На сессии мы хотим обсудить, в какую сторону лучше двигаться, какие направления будут перспективными для города».Федор Шеберстов, партнер компании Odgers Berndtson, председатель Управляющего Совета программы «Учитель для России», поделился конкретными наработками, идеями, которые могли бы эффективно работать и на Севере. «Мы разработали программу, которая обращается к выпускникам лучших вузов страны, в том числе и не педагогических, чтобы они шли работать учителями в обычные школы. Программа уже действует в Калужской, Тамбовской и Воронежской областях - в городских и сельских школах. Проект рассчитан на школы с невысоким академическим результатом».«Мы надеемся на то, что результат будет практическим, что какие-то элементы того, что мы сегодня сделаем, войдут в программу или в стратегии развития школ, - отмечает Андрей Колин, начальник управления образования Норильска.