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27 февраля 2018, 17:40



Некоммерческие организации могут получить деньги на свои проекты. В Норильске пройдут конкурсы социальных проектов

К участию допускаются НКО и СОНКО, зарегистрированные в управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, стоящие на учете в налоговом органе и имеющие расчетный счет в кредитной организации. Победители конкурса могут получить на реализацию своих проектов до 200 тысяч рублей. Заявки от НКО принимаются до 27 марта, от СОНКО – до 4 апреля. По всем вопросам участия в конкурсах обращаться по адресу: ул. Советская, 9, 3 этаж, кабинет № 3-24. Телефон для справок: 43-70-70 (доб. 1356, 1358, 1360).

Просмотров:105 Сразу два конкурса стартуют 16 марта. Первый проводится среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города. На конкурс принимаются проекты, направленные на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории России. Второй конкурс проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций Норильска с целью оказания им финансовой поддержки.К участию допускаются НКО и СОНКО, зарегистрированные в управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, стоящие на учете в налоговом органе и имеющие расчетный счет в кредитной организации.Победители конкурса могут получить на реализацию своих проектов до 200 тысяч рублей. Заявки от НКО принимаются до 27 марта, от СОНКО – до 4 апреля.По всем вопросам участия в конкурсах обращаться по адресу: ул. Советская, 9, 3 этаж, кабинет № 3-24. Телефон для справок: 43-70-70 (доб. 1356, 1358, 1360).