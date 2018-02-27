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27 февраля 2018, 18:01



В кайерканской детской поликлинике появилось объявление о том, что в связи с ростом заболеваемости отменен день здорового ребенка



Просмотров:110 Сотрудники поликлиники прокомментировали ситуацию, отметив, что повода для беспокойства нет: такие меры поликлиника, как самостоятельное юрлицо, вправе применять при появлении данных о росте заболеваемости на территории. «Такие меры используются нередко, ничего необычного тут нет и главная их задача – уберечь от болезни здоровых малышей. В любом случае родители, у которых есть вопросы, могут задать их прямо на месте, в поликлинике, и получить нужные пояснения», - рассказали в медучреждении. Данных о появлении подобных объявлений в других поликлиниках города пока не поступало.