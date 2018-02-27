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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:04 В Норильске мужчина вызвал «ночную бабочку», но вместо интима получился грабеж
18:44 Жители Красноярского края смогут получить автомобиль за селфи на выборах. В борьбу за главный приз могут включиться и норильчане
18:03 Роспотребнадзор: в Норильске неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
18:01 В кайерканской детской поликлинике появилось объявление о том, что в связи с ростом заболеваемости отменен день здорового ребенка
17:40 Некоммерческие организации могут получить деньги на свои проекты. В Норильске пройдут конкурсы социальных проектов
17:28 В эти минуты норильские педагоги встречаются с коллегами из Москвы, Мончегорска, Печенгского района, чтобы в рамках стратегической сессии «Учитель нового поколения» разработать новую программу развития системы образования
17:18 Норильские полицейские разыскивают компанию девочек, одна из которых спрыгнула с балкона многоэтажки на крышу подъезда. Этот факт снял на видео случайный очевидец
16:49 В этот день - 27 февраля 1910 года - родился Витольд Станиславович Непокойчицкий - главный архитектор проекта Норильска и его почетный гражданин, спроектировавший историческую часть города
16:47 «Универсальный код безопасности» осваивают ученики младших классов норильских школ. Открытое занятие по профилактике детского травматизма проходит сегодня в школе №17
16:18 Интернет мошенники не дремлют. Жительница Норильска лишилась более 60 тысяч рублей при попытке сдачи квартиры
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