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27 февраля 2018, 18:03



Роспотребнадзор: в Норильске неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

На прошедшей неделе, по данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что для профилактики заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать мероприятия санитарно-гигиенического характера, в частности, избегать многолюдных мест, надевать гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции, и как можно чаще мыть руки.

Просмотров:92 За прошедшую неделю заболело ОРВИ и гриппом 1182 человек. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 69,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 5%. Во всех возрастных группах превышения эпидемического порога не наблюдается.На прошедшей неделе, по данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии.Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что для профилактики заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать мероприятия санитарно-гигиенического характера, в частности, избегать многолюдных мест, надевать гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции, и как можно чаще мыть руки.