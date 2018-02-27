Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 февраля 2018, 18:44



Жители Красноярского края смогут получить автомобиль за селфи на выборах. В борьбу за главный приз могут включиться и норильчане

Участвовать в конкурсе могут профессиональные и непрофессиональные фотографы достигшие совершеннолетия, любой национальности, пола, рода занятий и увлечений, проживающие в 55 городах и районных центрах Красноярского края, прописанных заранее в Положении конкурса. 18 марта на избирательных участках будут находиться волонтёры со специальной атрибутикой акции. Необходимо сделать реативную фотографию в специальной рамке и загрузить её в любую из социальных сетей «Вконтакте» или Instagram, сопроводив тематическим постом с хэштегом конкурса #Твойголос24 и одним из хэштегов номинаций (#Яголосую или #Выбираюсдрузьями). Именно по данным маркерам будет проводиться конкурсный отбор фотографий, по итогам которого с 18 по 22 марта на официальном сайте конкурса Твойголос24.рф пройдёт открытое голосование, говорится в сообщении. Официальные итоги подведут 25 марта. Участники, набравшие больше всех оценок за фотографию на сайте, будут награждены смартфонами, планшетами, велосипедами, гироскутерами, экшн-камерами, игровыми приставками и смарт-часами. Автор самой популярной и массовой фотографии в Красноярском крае получит главный приз — автомобиль. Победители определяются в каждом месте проведения конкурса.

Просмотров:104 В Красноярском крае 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, стартует фотоконкурс «Селфи на выборах». Участники конкусра смогут побороться за главный приз — автомобиль, сообщает НИА-Красноярск.Участвовать в конкурсе могут профессиональные и непрофессиональные фотографы достигшие совершеннолетия, любой национальности, пола, рода занятий и увлечений, проживающие в 55 городах и районных центрах Красноярского края, прописанных заранее в Положении конкурса.18 марта на избирательных участках будут находиться волонтёры со специальной атрибутикой акции. Необходимо сделать реативную фотографию в специальной рамке и загрузить её в любую из социальных сетей «Вконтакте» или Instagram, сопроводив тематическим постом с хэштегом конкурса#Твойголос24 и одним из хэштегов номинаций (#Яголосую или #Выбираюсдрузьями). Именно по данным маркерам будет проводиться конкурсный отбор фотографий, по итогам которого с 18 по 22 марта на официальном сайте конкурса Твойголос24.рф пройдёт открытое голосование, говорится в сообщении.Официальные итоги подведут 25 марта. Участники, набравшие больше всех оценок за фотографию на сайте, будут награждены смартфонами, планшетами, велосипедами, гироскутерами, экшн-камерами, игровыми приставками и смарт-часами. Автор самой популярной и массовой фотографии в Красноярском крае получит главный приз — автомобиль. Победители определяются в каждом месте проведения конкурса.