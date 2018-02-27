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27 февраля 2018, 19:04



В Норильске мужчина вызвал «ночную бабочку», но вместо интима получился грабеж

Как установили полицейские, потерпевшая, будучи работницей сферы интимных услуг, прибыла на вызов клиента. Когда женщина оказалась в квартире звонившего ей мужчины, он схватил ее дамскую сумочку, вытащил имевшиеся в ней денежные средства и, забрав купюру в пять тысяч рублей, выгнал женщину из квартиры. После обращения потерпевшей в полицию, оперативники задержали 27-летнего злоумышленника, неоднократно прежде привлекавшегося к уголовной ответственности. Свой поступок мужчина объяснил личной неприязнью к виду услуг, оказываемым женщиной, и плохим настроением. Отобранные у потерпевшей денежные средства мужчина потратил по своему усмотрению. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Теперь мужчине грозит срок до четырех лет. В настоящий момент расследование закончено, фигурант уголовного дела под стражей дожидается решения суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:325 Заявление местной жительницы, которая сообщила, что ее ограбили поступило в полицию в ноябре минувшего года.Как установили полицейские, потерпевшая, будучи работницей сферы интимных услуг, прибыла на вызов клиента. Когда женщина оказалась в квартире звонившего ей мужчины, он схватил ее дамскую сумочку, вытащил имевшиеся в ней денежные средства и, забрав купюру в пять тысяч рублей, выгнал женщину из квартиры.После обращения потерпевшей в полицию, оперативники задержали 27-летнего злоумышленника, неоднократно прежде привлекавшегося к уголовной ответственности. Свой поступок мужчина объяснил личной неприязнью к виду услуг, оказываемым женщиной, и плохим настроением. Отобранные у потерпевшей денежные средства мужчина потратил по своему усмотрению.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Теперь мужчине грозит срок до четырех лет.В настоящий момент расследование закончено, фигурант уголовного дела под стражей дожидается решения суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.