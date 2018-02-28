Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 февраля 2018, 10:08



Штормовое предупреждение. Сегодня в Норильске ожидается ухудшение погоды.

Во всех районах Норильска для школьников объявлены актировки: по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия ученикам первой смены с 1-го по 11-й класс. Автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта для движения всех видов транспорта. По данным синоптиков, сегодня в городе ожидается: временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -27-32ºС, в горных районах -18-23ºС.

Просмотров:319 С 7 часов в городе действует штормовое предупреждение. Ветер уже усиливается. По прогнозу, к вечеру в городе разыграется метель. При этом сохраняется низкая температура воздуха.Во всех районах Норильска для школьников объявлены актировки: по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия ученикам первой смены с 1-го по 11-й класс.Автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта для движения всех видов транспорта.По данным синоптиков, сегодня в городе ожидается: временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -27-32ºС, в горных районах -18-23ºС.