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28 февраля 2018, 11:09



Подтвердили свой профессионализм. Нефинансовый отчет «Норникеля» в очередной раз получил награды Vision Awards LACP.

Документ «Норникеля» о КСО вошел в сотню лучших нефинансовых отчетов мира по версии Vision Awards LACP — конкурса годовых отчётов, который проводится Лигой американских специалистов в области коммуникаций с 2002 г. среди компаний всего мира, сообщает пресс-служба «Норникеля». Эксперты признали нефинансовый отчет «Норникеля» лучшим среди отчетов крупнейших российских горно-металлургических компаний. В рамках конкурса отчеты оценивались по восьми критериям: первое впечатление, дизайн обложки, обращение к акционерам, общая часть отчёта, финансовые показатели, креативность, формулировка главной идеи отчета, доступность информации. «Солидное количество заявок от соискателей премии сделало конкуренцию сильной. В результате лишь каждая пятая заявка получила награду. Тот факт, что «Норникель» стал победителем премии, говорит о том, что компания проделала грандиозную работу и показала блестящий результат», — прокомментировал победу компании глава LACP Тайсон Хейн. «Очередная награда и престижная премия — это, безусловно, хороший показатель. Но сама проделанная работа по корпоративной социальной ответственности важнее того, как она была представлена на бумаге. Я уверена, что представленные в отчете факты и цифры впечатлили комиссию конкурса не менее, чем их изложение и подача», - сказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. «Норникель» уже получал награду LACP Vision Awards — в 2015 и в 2016 гг. В 2015 г. отчет компании был отмечен золотой наградой, а отчет по корпоративной социальной ответственности за 2014 г. признали лучшим среди российских участников конкурса Vision Awards LACP, также он вошел в TOP-10 публичных нефинансовых отчетов мира.

Просмотров:193 Сразу в четырех номинациях получил награды конкурса Vision Awards LACP 2016/2017 отчет о корпоративной социальной ответственности «Норникеля» за 2016 год.Документ «Норникеля» о КСО вошел в сотню лучших нефинансовых отчетов мира по версии Vision Awards LACP — конкурса годовых отчётов, который проводится Лигой американских специалистов в области коммуникаций с 2002 г. среди компаний всего мира, сообщает пресс-служба «Норникеля».Эксперты признали нефинансовый отчет «Норникеля» лучшим среди отчетов крупнейших российских горно-металлургических компаний.В рамках конкурса отчеты оценивались по восьми критериям: первое впечатление, дизайн обложки, обращение к акционерам, общая часть отчёта, финансовые показатели, креативность, формулировка главной идеи отчета, доступность информации.«Солидное количество заявок от соискателей премии сделало конкуренцию сильной. В результате лишь каждая пятая заявка получила награду. Тот факт, что «Норникель» стал победителем премии, говорит о том, что компания проделала грандиозную работу и показала блестящий результат», — прокомментировал победу компании глава LACP Тайсон Хейн.«Очередная награда и престижная премия — это, безусловно, хороший показатель. Но сама проделанная работа по корпоративной социальной ответственности важнее того, как она была представлена на бумаге. Я уверена, что представленные в отчете факты и цифры впечатлили комиссию конкурса не менее, чем их изложение и подача», - сказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.«Норникель» уже получал награду LACP Vision Awards — в 2015 и в 2016 гг. В 2015 г. отчет компании был отмечен золотой наградой, а отчет по корпоративной социальной ответственности за 2014 г. признали лучшим среди российских участников конкурса Vision Awards LACP, также он вошел в TOP-10 публичных нефинансовых отчетов мира.