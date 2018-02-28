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28 февраля 2018, 11:23



1 марта руководством почтамта в поселок Снежногорск будет направлен дополнительный сотрудник.

«УФПС Красноярского края предпринимает все меры для сохранения доступности почтовых услуг для жителей Снежногорска. Обращаем внимание, что пенсии и социальные пособия выплачиваются всем получателям в срок и в полном объеме. Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обращаться по телефону 8-800-2005-888», - говорится в заявлении УФПС края. Помимо прочего к действующему начальнику отделения будут применены меры дисциплинарного взыскания, утверждают специалисты Красноярского УФПС, вплоть до увольнения.

Просмотров:183 На днях в редакцию «Заполярки» поступило письмо от жительницы Снежногорска с жалобой на плохую работу местного отделения связи, а также сотрудников почтамта. Мы обратились за комментарием в управление федеральной почтовой службы Красноярска, специалисты которого пояснили, что 1 марта руководством почтамта в поселок будет направлен дополнительный сотрудник. Уже сейчас идет обучение кандидата на вакантную должность в этом отделении. Планируется, что он выйдет на работу 15 марта.«УФПС Красноярского края предпринимает все меры для сохранения доступности почтовых услуг для жителей Снежногорска. Обращаем внимание, что пенсии и социальные пособия выплачиваются всем получателям в срок и в полном объеме. Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обращаться по телефону 8-800-2005-888», - говорится в заявлении УФПС края.Помимо прочего к действующему начальнику отделения будут применены меры дисциплинарного взыскания, утверждают специалисты Красноярского УФПС, вплоть до увольнения.